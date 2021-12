In de Premier League zijn vorige week 103 spelers en stafleden positief getest op het coronavirus. Dat is een record, meldt de competitieleiding maandag.

Vorige week waren er nog negentig positieve tests. Dat was ruim een verdubbeling ten opzichte van nog een week eerder (42). In Engeland is de omikronvariant van het coronavirus al veel meer verspreid dan in Nederland.

In totaal werden van maandag 20 tot en met zondag 26 december 15.186 coronatests uitgevoerd in de Premier League. De vele coronagevallen zorgden ervoor dat sommige selecties te maken hadden met een tekort aan spelers.

Zondag werden daardoor drie wedstrijden afgelast. Er ging ook al een streep door Arsenal-Wolverhampton Wanderers en Leeds United-Aston Villa van komende dinsdag. In totaal zijn er deze maand vijftien duels afgelast wegens de vele besmettingen.

Sommige clubs wilden de Premier League een week stilleggen tijdens het drukke speelschema rond de feestdagen. Maar bij een vergadering bleek daar geen meerderheid voor, waardoor er nog steeds per duel wordt bekeken of er voldoende spelers beschikbaar zijn.

Liverpool-verdediger en Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk is een van de vele spelers die besmet raakten. Hij is inmiddels weer hersteld en inzetbaar.

