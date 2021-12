Virgil van Dijk is hersteld van COVID-19 en keert terug in de selectie van Liverpool. De aanvoerder van het Nederlands elftal kan dinsdag in de competitiewedstrijd tegen Leicester City zijn rentree maken. Van Dijk miste de laatste drie duels van 'The Reds' nadat hij positief was getest.

Ook de middenvelders Thiago Alcântara, Fabinho en Curtis Jones keren na coronaperikelen terug in de selectie van Liverpool-manager Jürgen Klopp.

"De jongens die in isolatie moesten of COVID-19 hadden, zijn terug", zei Klopp vrijdag, een dag voor het duel in en tegen Leicester. Van Dijk keerde enkele dagen geleden al terug op het trainingsveld.

Liverpool heeft volgens Klopp nu nog één speler en twee stafleden in quarantaine zitten. "Het is heel tricky, iedere ochtend voelt het als een soort loterij als ik op de club kom. Je hoopt steeds dat alles goed is. Maar dat is nu eenmaal de situatie waarin we nu zitten."

Afgelopen week won Liverpool in het toernooi om de League Cup via strafschoppen van Leicester City. Zonder Van Dijk liet de ploeg van Klopp in de Premier League punten liggen bij Tottenham Hotspur (2-2).

De wedstrijd van nummer twee Liverpool tegen Leeds United ging afgelopen weekeinde op Boxing Day niet door, omdat de tegenstander vanwege coronabesmettingen te weinig spelers had.

Bekijk de stand, de uitslagen en het programma in de Premier League