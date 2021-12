Enkele spelers van Denemarken hebben in een Deense documentaire hard uitgehaald naar het WK voetbal van volgend jaar in Qatar. Thomas Delaney en Kasper Schmeichel vinden dat het mondiale toernooi ergens anders georganiseerd had moeten worden.

"iedere voetballer aan wie je het vraagt, zal zeggen dat het een ramp is. Althans, dat is mijn mening. Ik denk dat niemand het binnen onze selectie het een goed idee vindt", zegt Sevilla-middenvelder Delaney in de documentaire van de Deense televisie.

"Ik heb er niet veel ontmoet die zeggen dat het absoluut fantastisch is", vervolgt de dertigjarige Delaney, die tot dusver 65 interlands speelde voor Denemarken. "Voor mij is het in alle opzichten een slecht idee. Ik wou dat het anders was."

Het WK in Qatar krijgt al sinds de benoeming bakken met kritiek. Zo wordt er gewezen op allerlei schendingen van mensenrechten in het land en zijn er bij de bouw van de stadions al duizenden mensen omgekomen. Volgens The Guardian waren dat er in februari meer dan 6.500.

Bij de bouw van de WK-stadions zijn al duizenden mensen gestorven. Bij de bouw van de WK-stadions zijn al duizenden mensen gestorven. Foto: Getty Images

Schmeichel: 'Kunnen alleen onze onvrede uiten'

"Het gaat allemaal om geld", aldus Delaney, die niet denkt dat de spelers actie kunnen ondernemen als het gaat om of ze wel of niet naar het WK in Qatar gaan. "Zoals het nu is vormgegeven, hebben de spelers hier niets over te zeggen."

Ook Leicester City-doelman Schmeichel is niet blij met het eindtoernooi in Qatar. "Of ik tevreden ben met het organiserende land? Zeker niet, maar ik ben niet de persoon die dat kan veranderen. Het enige dat we kunnen doen, is onze onvrede uiten."

Het WK in Qatar begint op 21 november 2022. De finale is op 18 december. Denemarken heeft zich, net als Nederland, al geplaatst voor het eindtoernooi. De loting voor de groepsfase is op 1 april.