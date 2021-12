Het lijkt een kwestie van tijd voordat FC Barcelona Ferran Torres kan presenteren als winteraanwinst. De buitenspeler werd maandag medisch gekeurd in de Spaanse stad en klonk zelf positief over de aanstaande transfer.

De 21-jarige Torres liet na afloop van die medische keuring in een korte reactie aan Spaanse media weten "heel blij" te zijn. Witte rook is er nog niet, maar een overgang van Torres van Manchester City naar FC Barcelona lijkt dus zo goed als rond.

Barcelona betaalt volgens diverse media een bedrag van 55 miljoen euro aan City en daar kan nog eens 10 miljoen euro aan bonussen bij komen. Torres wordt zo de eerste grote aankoop van trainer Xavi, die met Sergio Agüero onlangs een aanvaller noodgedwongen zag stoppen.

Het lukte Barcelona, waar Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong onder contract staan, in de zomer vanwege grote financiële problemen niet om grote aankopen te doen. Om die reden vertrok ook Lionel Messi. Nu lijkt er echter weer wat meer mogelijk.

Torres geldt als een groot talent en vertrok in de zomer van 2020 voor 45 miljoen euro van Valencia naar Manchester City. In Engeland kende Torres een goed eerste jaar met met zeven goals in 24 competitieduels. Dit seizoen kwam hij wegens een breuk in zijn voet sinds oktober niet meer in actie.