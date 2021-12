Manchester City is zondag met de schrik vrijgekomen in de thuiswedstrijd tegen Leicester City. Een 4-0-voorsprong bij rust werd bijna volledig weggegeven, maar de koploper trok met 6-3 toch nog ruim aan het langste eind. Chelsea boekte op Boxing Day een benauwde 1-2-zege op Aston Villa.

City kende in eigen huis een droomstart en leidde na 25 minuten met 4-0, onder meer dankzij benutte strafschoppen van Riyad Mahrez en Raheem Sterling. Halverwege de tweede helft stond het zomaar 4-3, nadat Leicester in een tijdsbestek van tien minuten drie keer kon scoren.

Een spannende slotfase leek op komst, maar in de 69e minuut tekende Aymeric Laporte voor de 5-3. Die tegenslag kwam Leicester niet meer te boven en kort voor tijd maakte Sterling er nog 6-3 van. Nathan Aké bleef op de bank bij City.

Door de benauwde thuiszege blijft de ploeg van Josep Guardiola ruim koploper in de Premier League. De voorsprong op Liverpool bedraagt zes punten, al heeft die ploeg nog wel een wedstrijd tegoed.

Romelu Lukaku vlak na zijn rake kopbal tegen Aston Villa. Romelu Lukaku vlak na zijn rake kopbal tegen Aston Villa. Foto: AFP

Herstelde Lukaku redt Chelsea

Chelsea kwam in punten gelijk met Liverpool dankzij een 1-3-zege bij Aston Villa. Romelu Lukaku kopte in de tweede helft het belangrijke tweede doelpunt binnen. De Belgische spits had drie duels moeten missen wegens een coronabesmetting.

Om diezelfde reden miste Aston Villa zondag manager Steven Gerrard. Desondanks kwam de ploeg uit Birmingham vroeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Reece James.

Chelsea-middenvelder Jorginho benutte vervolgens een strafschop en schoot diep in blessuretijd opnieuw vanaf elf meter de derde treffer voor de Londense ploeg binnen.

De Schotse verdediger Kieran Tierney maakte een van de treffers voor Arsenal tegen Norwich. De Schotse verdediger Kieran Tierney maakte een van de treffers voor Arsenal tegen Norwich. Foto: AFP

Ruime zeges Arsenal en Tottenham

Arsenal verstevigde zijn vierde plek met een 0-5-zege op hekkensluiter Norwich City. Doelman Tim Krul ontbrak wegens een coronabesmetting. Zijn vervanger Angus Gunn moest twee tegentreffers van Bukayo Saka toestaan en ook Kieran Tierney, Alexandre Lacazette (penalty) en Emile Smith Rowe scoorden voor Arsenal.

De ploeg uit Noord-Londen boekte zo al zijn vierde competitiezege op rij. Het gat met rivaal Tottenham Hotspur blijft zes punten. Die ploeg was met 3-0 te sterk voor Crystal Palace.

Harry Kane en Lucas Moura scoorden al in de eerste helft voor de 'Spurs', waarna Palace-aanvaller Wilfired Zaha met twee keer geel van het veld werd gestuurd. Steven Bergwijn mocht na een uur invallen en zag Son Heung-Min een kwartier voor tijd de derde treffer maken.

Tottenham passeert op de ranglijst West Ham, dat met 2-3 verloor van Southampton. De wedstrijden Liverpool-Leeds United en Watford-Wolverhampton Wanderers gingen niet door wegens een groot aantal coronabesmettingen. Twee duels van dinsdag (Leeds United-Aston Villa en (Arsenal-Wolverhampton Wanderers) werden zondag eveneens al uitgesteld.

