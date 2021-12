Wie zich in Engeland en Wales op internet schuldig maakt aan haatberichten en racistische uitingen gericht tegen voetballers, kan in de toekomst bestraft worden met een stadionverbod. Er is een wetswijzing in aantocht die dat mogelijk moet maken.

Volgens de nieuwe maatregel zou een hetze op internet kunnen leiden tot een stadionverbod met een maximale duur van tien jaar. Tot dusver kunnen stadionverboden alleen worden opgelegd bij misdragingen in en rond de stadions. Er lopen er momenteel zo'n dertienhonderd.

"De wetswijziging die ik aankondig, zal ervoor zorgen dat degenen die zich online schuldig maken aan racistische uitingen ook worden gestraft", laat minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel weten aan Sky Sports weten. "Zij zullen worden uitgesloten van het bijwonen van voetbalwedstrijden."

"Deze zomer zagen we dat het prachtige spel ontsierd werd door schandelijk racisme van online trollen die zich verstoppen achter hun toetsenbord. Het is onaanvaardbaar en al veel te lang een groot probleem."

Na de nederlaag van Engeland in de EK-finale tegen Italië, werden Marcus Rashford, Jadon Sancho en Bukayo Saka doelwit van racistische twitteraars. Zij moesten het ontgelden vanwege missers in de penaltyserie.

Vanuit de Premier League en de Britse regering is er al meermaals een beroep gedaan op socialemediabedrijven om online haat harder aan te pakken. Uit protest maakten clubs en spelers in Engeland dit jaar tijdens het laatste weekend van april geen gebruik van sociale media.