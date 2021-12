Aston Villa moet het in de laatste twee Premier League-wedstrijden van dit kalenderjaar zonder Steven Gerrard stellen. De manager is positief getest op het coronavirus en verblijft in quarantaine.

Het betekent dat Gerrard zondag niet op de bank van Villa zal zitten tijdens de thuiswedstrijd tegen nummer drie Chelsea. Hij ontbreekt dinsdag ook tijdens het uitduel met Leeds United.

De positieve coronatest van Gerrard is een tegenvaller voor Villa, dat de Liverpool-icoon vorige maand aanstelde als opvolger van de ontslagen Dean Smith. Sindsdien boekte de club met vier overwinningen in zes wedstrijden overwegend goede resultaten.

Dankzij de twaalf punten steeg Villa, waar Anwar El Ghazi de laatste weken een bijrol heeft, naar de tiende plek in de Premier League. Met een voorsprong van elf punten op de degradatieplaatsen hoeft de club zich voorlopig geen zorgen te maken.

De 41-jarige Gerrard is zeker niet de eerste in de Premier League die het coronavirus heeft opgelopen. De Engelse competitie kampt de laatste weken met een golf een besmettingen wegens de opkomst van de omikronvariant.

In de laatste weken werden tal van Premier League-wedstrijden afgelast en op Boxing Day gaan ook Liverpool-Leeds United, Wolverhampton Wanderers-Watford en Burnley-Everton niet door. Ondanks veel kritiek wordt de competitie vooralsnog niet stilgelegd.

Een aantal stadions van Premier League-clubs blijft tijdens Boxing Day op slot. Foto: Pro Shots

