Maduka Okoye is zaterdag opgenomen in de selectie van Nigeria voor de Afrika Cup. De doelman van Sparta Rotterdam is de tiende Eredivisie-speler met een definitieve uitnodiging.

Eerder werden onder anderen Ajacieden André Onana (Kameroen) en Sébastien Haller (Ivoorkust), PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré (Ivoorkust) en AZ'er Zakaria Aboukhlal (Marokko) geselecteerd.

Verder mogen Ajacied Mohammed Kudus (Ghana) en SC Cambuur-spelers David Sambissa (Gabon) en Issa Kallon (Sierra Leone) hopen op deelname aan de Afrika Cup. Zij zitten in de voorselectie van hun land en wachten dus nog op een definitieve uitnodiging.

Okoye, die Sparta na dit seizoen verruilt voor Premier League-club Watford, is een van de vier keepers in de Nigeriaanse selectie. Napoli-spits Victor Osimhen, die in november nog werd geopereerd vanwege botbreuken in zijn gezicht, is ook onderdeel van de groep.

In de groepsfase neemt Nigeria het op tegen Egypte (11 januari), Soedan (15 januari) en Guinee-Bissau (19 januari). De Afrika Cup begint op 9 januari met Kameroen-Burkina Faso en duurt een kleine maand.

Het toernooi stond ter discussie vanwege de coronapandemie, maar lijkt toch door te gaan. "Ik ga op 9 januari naar de openingswedstrijd tussen Kameroen en Burkina Faso", zei Patrice Motsepe, de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, deze week.