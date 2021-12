Na directeur voetbalzaken Marc Overmars, commercieel directeur Menno Geelen en financieel directeur Susan Lenderink lijkt ook algemeen directeur Edwin van der Sar zijn contract bij Ajax te gaan verlengen. De oud-doelman is in gesprek met de club over een nieuwe verbintenis.

"Het is heel mooi dat ze (Overmars, Geelen en Lenderink, red.) langer aan Ajax verbonden zijn. Zelf lig ik nog ruim anderhalf jaar vast hier. Maar ik ben in gesprek met de raad van commissarissen. Ik ben nog niet klaar hier", zegt Van der Sar vrijdag op de website van Ajax.

De 51-jarige Van der Sar begon in 2012 als directeur marketing bij Ajax en vervult sinds 2016 de rol van algemeen directeur bij de club uit Amsterdam. "Ja, ik heb het naar mijn zin, maar er zijn altijd wel uitdagingen en dingen die op de deur kloppen."

Van der Sar kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste jaren als directeur bij Ajax. "We wilden aansluiting met de Europese top en dat is aardig gelukt. Stabiliteit is belangrijk. Als je lang met elkaar werkt, groei je naar elkaar toe."

"Drie seizoenen geleden stonden we in de halve finale van de Champions League en nu overwinteren we weer, terwijl we veel spelers hebben verkocht. Je bent gretig en wil altijd meer. We zijn het elftal aan het ontwikkelen. De club groeit en bloeit."

Naast zijn eigen functioneren en de situatie bij Ajax ging Van der Sar ook in op de gevolgen van de coronacrisis. "Vorig jaar kostte ons dat 33 miljoen euro, maar die periode duurde erg lang. Zorgen maak ik me niet, omdat we er sportief goed voor staan. Toch zal het ook dit jaar weer een flinke impact gaan hebben."