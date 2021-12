Sparta Rotterdam heeft zich vlak voor de Kerst versterkt met Adrián Dalmau. De spits komt per direct over van FC Utrecht, waar hij geen basisplaats had.

De 27-jarige Dalmau tekent bij Sparta Rotterdam een contract tot het einde van het seizoen. Daarbij zit ook de optie om het contract met één seizoen te verlengen.

"Adrián heeft zich bewezen in de Eredivisie, is wedstrijdfit en kan na de jaarwisseling direct aansluiten bij onze selectie", zegt technisch directeur Gerard Nijkamp vrijdag. "Ook trainer Henk Fraser was erg gecharmeerd van Dalmau en hij had de speler hoog op zijn wensenlijstje staan."

De in Spanje geboren Dalmau speelde sinds de zomer van 2019 bij FC Utrecht. De Domstedelingen hadden hem gehaald na een sterk seizoen bij Heracles Almelo, waar hij negentien keer scoorde in de Eredivisie.

Bij Utrecht lukte het de aanvaller nauwelijks om zijn stempel te drukken. Hij scoorde acht keer in 38 officiële duels. Dalmau was dit seizoen nog niet trefzeker en moest het ook vooral doen met invalbeurten.