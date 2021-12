In navolging van Liverpool-Leeds United en Wolverhampton Wanderers-Watford gaat ook Burnley-Everton op Tweede Kerstdag niet door. Wegens coronabesmettingen heeft Everton onvoldoende spelers beschikbaar.

Donderdag liet Everton-manager Rafael Benítez nog weten dat een verzoek van zijn club om het duel met Burnley af te gelasten was afgewezen. Nu is er alsnog een streep door de wedstrijd op Boxing Day gehaald.

Het oplopende aantal besmettingen met de omikronvariant houdt de gemoederen al een tijdje bezig in Engeland, waar de afgelopen weken al tal van wedstrijden niet konden doorgaan.

Desondanks blijft publiek welkom in de stadions en is de leiding van de Premier League niet van plan om de competitie stil te leggen, wat al langere tijd tot flinke kritiek van spelers en managers leidt.

Recent werd door de organisator van de competitie besloten dat een duel doorgaat zolang beide clubs beschikken over minstens dertien veldspelers en een keeper hebben.

Premier League-programma Boxing Day 16.00 uur: West Ham-Southampton

16.00 uur: Tottenham-Crystal Palace

16.00 uur: Norwich-Arsenal

16.00 uur: Manchester City-Leicester

18.30 uur: Aston Villa-Chelsea

21.00 uur: Brighton-Brentford

Conte: 'Overleg was alsof we tegen een muur praatten'

Donderdag liet Manchester City-manager Josep Guardiola nog van zich horen. De Spanjaard suggereerde dat een staking nodig is voor het welzijn van de spelers in de Premier League.

Vrijdag sprak zijn collega Antonio Conte van Tottenham Hotspur nog maar eens zijn ongenoegen uit. Volgens de Italiaan had een overleg dat onlangs plaatsvond tussen coaches, bestuurders en de Premier League-leiding geen enkele zin.

"Het was alsof we tegen een muur praatten. Het leek alsof alles al was beslist", zei hij. "Als iemand corona heeft, duurt het twee tot drie weken totdat die speler weer inzetbaar is. We moeten voorzichtig zijn met onze spelers, ook qua blessures."

De afgelasting van Burnley-Everton betekent dat er nog zes wedstrijden op het programma staan tijdens de traditionele Boxing Day in Engeland.

