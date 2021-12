Kees van Wonderen vertrekt na dit seizoen als trainer van Go Ahead Eagles. De oud-verdediger van Feyenoord zegt toe te zijn aan een nieuwe uitdaging en verlengt zijn aflopende contract niet.

"Zoals voetballers soms toe zijn aan een nieuwe uitdaging, een nieuw avontuur, ben ik dat komende zomer ook. Dat betekent helemaal niet dat ik het niet naar mijn zin heb bij Go Ahead Eagles, integendeel zelfs", zegt Van Wonderen vrijdag op de site van Go Ahead.

"Maar je weegt alles goed af en luistert daarnaast naar je gevoel. Daar baseer ik vaker mijn keuzes op, zoals mijn vertrek als assistent-bondscoach van het Nederlands elftal en het aantreden als hoofdtrainer van Go Ahead Eagles in 2020."

De 52-jarige Van Wonderen leidde Go Ahead tijdens zijn eerste seizoen direct naar Eredivisie-promotie. Dit seizoen staat de club uit Deventer na achttien speelrondes op de elfde plaats.

Go Ahead Eagles promoveerde vorig seizoen onder leiding van Kees van Wonderen naar de Eredivisie. Foto: ANP

Vertrekt Van Wonderen naar FC Groningen?

Technisch manager Paul Bosvelt, met wie Van Wonderen samenspeelde bij Feyenoord, zegt de keuze van zijn generatiegenoot te respecteren en te waarderen dat het besluit al vroeg in het seizoen bekend is gemaakt.

"We kunnen alle tijd goed gebruiken in de zoektocht naar een geschikte opvolger", zegt hij. "In het nieuwe jaar wacht nog een prachtige uitdaging op ons. Gelukkig hebben we ook te maken met een trainer die er alles aan zal blijven doen om zijn periode bij Go Ahead Eagles te voltooien met een tweede topprestatie."

Van Wonderen, die bij Go Ahead bezig was aan zijn eerste klus als hoofdtrainer op het hoogste niveau, werd in de afgelopen dagen genoemd als mogelijke nieuwe trainer van FC Groningen. Danny Buijs moet daar na dit seizoen vertrekken.

