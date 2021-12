Jens Toornstra heeft zijn aflopende contract bij Feyenoord vrijdag met een jaar verlengd. De 32-jarige aanvoerder van de Rotterdammers ligt nu tot de zomer van 2023 vast en heeft in zijn verbintenis de optie om er nog eens een seizoen aan vast te plakken.

Feyenoord-trainer Arne Slot had de contractverlenging van Toornstra dinsdag al aangekondigd tijdens een persconferentie. Het was toen nog niet duidelijk voor hoeveel jaar de middenvelder zou gaan bijtekenen.

Toornstra speelt al sinds 2014 bij Feyenoord, dat hem overnam van FC Utrecht. Hij is de langst dienende speler in de selectie van de vijftienvoudig landskampioen, waarvoor hij tot dusver tijdens 292 officiële wedstrijden in actie kwam. Hij scoorde daarin 63 keer en gaf 57 assists.

"Ik heb al vaker geroepen dat ik het hier onwijs naar mijn zin heb en ik me gelukkig voel. Als je het signaal krijgt dat de club ook graag met je verder wil, is dat heel erg fijn", aldus Toornstra op de site van Feyenoord.

"De afgelopen jaren heb ik al veel successen gekend met de club. Ik heb tot nu toe al een heel mooie tijd achter de rug en ga waarschijnlijk ook nog mooie jaren tegemoet."

Jens Toornstra werd in 2017 kampioen met Feyenoord. Ook won hij twee keer zowel de Johan Cruijff Schaal als de KNVB-beker met de club. Foto: ANP

Toornstra sinds dit seizoen aanvoerder

Na het vertrek van Steven Berghuis en Leroy Fer is Toornstra sinds dit seizoen de vaste aanvoerder van Feyenoord. Technisch directeur Frank Arnesen noemt hem "onverzettelijk, altijd voorop te vinden in de strijd en nooit verzakend".

"Jens is een speler die al seizoenen lang zijn waarde bewijst", vervolgt hij. "Niet alleen op het veld, maar ook in de kleedkamer en in het algemeen als modelprof. Jens is een enorm veelzijdige voetballer waar we ontzettend blij mee zijn. Dus is het mooi dat hij nog langer bij de club wil blijven."

Toornstra en Feyenoord zijn onder Slot bezig aan een goed seizoen. De Rotterdammers staan vlak achter PSV en Ajax derde in de Eredivisie en overwinteren in Europa.