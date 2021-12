Tom Beugelsdijk trekt het zich aan dat Sparta Rotterdam er donderdag niet in slaagde om op eigen veld van RKC Waalwijk te winnen (1-1). De verdediger was met een grote fout verantwoordelijk voor de openingstreffer van de bezoekers.

Beugelsdijk wilde de bal terugspelen op Sparta-keeper Maduka Okoye, maar zag Jens Odgaard daarbij over het hoofd. De spits van RKC pikte de bal op en scoorde.

"Ik heb niet gekeken. Ik zag dat die spits (Finn Stokkers, red.) achter me stond en ik wilde de keeper inspelen, maar die andere (Odgaard, red.) heb ik niet gezien. Het was een slechte bal", aldus een schuldbewuste Beugelsdijk voor de camera van ESPN.

"Als je een persoonlijke fout maakt waar een doelpunt uit komt, dan voel je je daar verantwoordelijk voor. Het is zuur dat het precies tegen deze tegenstander gebeurt. We wilden deze wedstrijd zó graag winnen."

Beugelsdijk probeerde zich na zijn fout te herpakken, maar ook daar slaagde hij niet echt in. "Ik probeerde in de duels te komen, maar dat lukte niet echt", aldus de Hagenaar. "De spitsen waren niet bij me in de buurt."

Het is nog niet het seizoen van Sparta en Henk Fraser. Foto: ANP

Fraser: 'We willen graag en zijn dan onrustig'

Sparta-trainer Henk Fraser baalde eveneens van het geschutter van Beugelsdijk, al wilde hij zijn verdediger niet afvallen. "Dit is wat ons al een paar keer is gebeurd. Zo'n seizoen hebben we tot nu toe", vertelde hij.

"We willen heel graag, maar daardoor zijn we heel onrustig. Als we in de eerste helft op een aantal momenten de rust hadden kunnen bewaren, dan hadden we meer kunnen creëren. Na rust hebben we ook een paar mogelijkheidjes gehad, maar ook daar waren we veel te gehaast."

Sparta won in de eerste seizoenshelft pas twee keer en houdt alleen Fortuna Sittard en PEC Zwolle onder zich in de Eredivisie. Op 16 januari is SC Cambuur in Leeuwarden de eerste tegenstander van 2022.

