Club Brugge en Anderlecht hebben zich donderdag geplaatst voor de halve finales van het Belgische bekertoernooi. Club won mede door een goal van Noa Lang van OH Leuven (4-1) en Anderlecht was met 3-0 te sterk voor KV Kortrijk.

Club Brugge kwam in het Jan Breydelstadion in de veertigste minuut op voorsprong via een treffer van Charles De Ketelaere, waarna Éder Balanta er in de blessuretijd 2-0 van maakte.

OH Leuven-aanvoerder Xavier Mercier tekende na een uur voor de aansluitingstreffer, maar Lang zorgde ervoor dat het nooit echt spannend werd. De Oranje-international maakte zes minuten na de 2-1 de derde treffer van de thuisploeg. Het was voor de aanvaller zijn achtste goal van het seizoen in alle competities.

Hans Vanaken bepaalde in de 91e minuut met een fraaie vrije trap de eindstand op 4-1. Lang en captain Ruud Vormer stonden in de basis bij Club Brugge, terwijl Bas Dost een minuut voor tijd inviel voor Lang.

Anderlecht rekende in Brussel door treffers van Christian Kouamé (2) en Sergio Gómez af met KV Kortrijk. Joshua Zirkzee speelde de eerste 65 minuten bij de thuisploeg en gaf de assist bij de 1-0. Wesley Hoedt mocht de hele wedstrijd blijven staan van Anderlecht-trainer Vincent Kompany.

KAA Gent-Club Brugge en Eupen-Anderlecht zijn de twee halve finales in de beker van België, die officieel de Croky Cup heet.