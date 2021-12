Sparta Rotterdam en RKC Waalwijk hebben donderdag gelijkgespeeld in het laatste Eredivisie-duel van 2021: 1-1. Beide ploegen hebben niet veel aan de puntendeling in de degradatiekraker.

RKC staat nog steeds op de vijftiende plaats, net boven de degradatiestreep. De Brabanders hebben een voorsprong van drie punten op nummer zestien Sparta.

Er gebeurde donderdag weinig in Rotterdam, totdat Tom Beugelsdijk in de 27e minuut flink in de fout ging. De verdediger van Sparta gaf een veel te korte terugspeelbal op keeper Maduka Okoye en Jens Odgaard kon simpel profiteren: 0-1. Het was voor de Deen zijn vierde Eredivisie-duel op rij met een treffer.

Sparta had voor rust iets meer balbezit en kreeg ook de beste kansen. In de 39e minuut leverde dat de gelijkmaker op. Aanvoerder Adil Auassar was attent bij een corner, legde de bal klaar voor Vito van Crooij en de aanvaller liet RKC-doelman Etienne Vaessen kansloos: 1-1.

RKC al 21 uitduels zonder zege

In de tweede helft waren er meer overtredingen dan mogelijkheden op Het Kasteel. Een foutje van Bart Vriends leidde tien minuten voor tijd bijna de 1-2 van RKC-invaller Roy Kuijpers in, maar de collega van Beugelsdijk in het centrum van de Sparta-defensie kwam door een redding van Okoye weg met zijn slippertje.

Aan de andere kant ging een afstandsschot van Spartaan Mohammed Osman maar net over.

Sparta bleef zo voor het achtste thuisduel zonder zege in de Eredivisie, terwijl RKC nu al 21 uitwedstrijden wacht op een overwinning in de competitie.

Stand in staart Eredivisie 14. Willem II: 18-18 (-18)

15. RKC Waalwijk: 18-16 (-11)

16. Sparta Rotterdam: 18-13 (-12)

17. Fortuna Sittard: 18-13 (-27)

18. PEC Zwolle: 18-6 (-23)

