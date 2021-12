Pelé is donderdag ontslagen uit het Albert Einstein-ziekenhuis in São Paulo. De voetballegende kreeg daar de afgelopen twee weken chemotherapie vanwege een tumor in de dikke darm.

De 81-jarige Pelé is stabiel, meldt het ziekenhuis in een verklaring. Zijn behandeling zal thuis worden voortgezet.

De Braziliaan werd op 4 september geopereerd aan een darmtumor en bracht toen een maand door in het ziekenhuis. Begin december werd hij opnieuw opgenomen.

Pelé kent de laatste jaren meerdere gezondheidsproblemen. Mede daardoor zijn openbare optredens van de drievoudig wereldkampioen steeds zeldzamer.

Pelé beëindigde zijn profloopbaan in 1977. Hij is de topscorer aller tijden van Brazilië met 77 goals in 92 interlands.