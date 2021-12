PSV-trainer Roger Schmidt sprak donderdag voor het eerst in lange tijd uit dat hij kampioen wil worden. De voorbije maanden zei de Duitser vaak dat Ajax een veel grotere kans heeft en het ook aan zijn stand verplicht is, maar nu PSV als nummer één de winterstop ingaat, gelooft Schmidt erin.

"Ajax is een zeer sterk en gebalanceerd team. Zij hebben het voordeel dat ze financieel meer mogelijkheden hebben, maar het is een open strijd. We kunnen Ajax verslaan", zei Schmidt na het duel met Go Ahead Eagles (2-0-zege).

PSV kwam door de overwinning op 43 punten, één punt meer dan nummer twee Ajax. "We moeten onze geblesseerde spelers terugkrijgen, deze lijn doortrekken en kampioen worden", aldus Schmidt.

"We zitten in een goede positie, maar er is altijd ruimte om door te groeien. Sommige momenten moeten we beter gebruiken en de efficiëntie kan beter, maar we mogen blij zijn met waar we nu staan. De spelers doen het goed, we moeten doorzetten tot het einde."

Schmidt vond het jammer dat PSV de wintertitel niet kon vieren met de fans in het Philips Stadion. "Gelukkig hebben we ze winst kunnen geven. Dat was vandaag het belangrijkst."

"Nu kunnen we als koploper vakantie nemen. Het was geen makkelijk jaar voor ons, we hebben 32 wedstrijden in zes maanden gehad. Onze internationals nog meer. Rust nemen is nu belangrijk. Het seizoen is op de helft, dus we hebben nog wel even te gaan."

Gakpo: 'Moeten aan einde van seizoen bovenaan staan'

Cody Gakpo wilde net als zijn trainer niet te lang stilstaan bij de status van winterkampioen. "We moeten aan het einde van het seizoen ook bovenaan staan. Daar gaan we hard voor werken", zei hij tegen ESPN.

De aanvoerder erkende dat het laatste duel van 2021 niet spectaculair was. "Dan is het belangrijk dat je wel de drie punten pakt en dat hebben we gedaan."

PSV had moeite het spel te maken tegen Go Ahead. "Zij boden goed tegenstand. Gelukkig scoorden we snel", zei Gakpo over de treffer in de negende minuut van Phillipp Mwene. "We speelden het daarna niet zo goed uit. We hebben zakelijk gewonnen en kunnen nu lekker genieten van de kerstdagen."

Stand in top Eredivisie 1. PSV: 18-43 (+22)

2. Ajax: 18-42 (+52)

3. Feyenoord: 18-39 (+25)

4. Vitesse: 18-33 (0)

5. AZ: 18-32 (+12)

