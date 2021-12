PSV heeft zich donderdag voor het eerst sinds 2018 verzekerd van de wintertitel in de Eredivisie. De ploeg van Roger Schmidt won in zijn laatste duel van het jaar met 2-0 van Go Ahead Eagles en gaat als koploper de winterstop in.

Phillipp Mwene opende al in de negende minuut de score namens PSV. De thuisploeg miste daarna een flink aantal kansen, totdat aanvoerder Cody Gakpo er een kwartier voor tijd 2-0 van maakte. Go Ahead speelde de laatste 25 minuten met tien man, na een rode kaart voor verdediger Joris Kramer.

Door de veertiende competitiezege van het seizoen heeft PSV 43 punten na achttien wedstrijden, één punt meer dan nummer twee Ajax. Feyenoord volgt op vier punten van de Brabanders. Het team van Schmidt vervolgt de Eredivisie op 16 januari met een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

Het gepromoveerde Go Ahead Eagles kende ook een prima eerste seizoenshelft. De nummer elf van de ranglijst heeft 21 punten en staat daarmee acht punten boven de degradatiestreep.

Stand in top Eredivisie 1. PSV: 18-43 (+21)

2. Ajax: 18-42 (+52)

3. Feyenoord: 18-39 (+25)

4. Vitesse: 18-33 (0)

5. AZ: 18-32 (+12)

Mwene evenaart prestatie van Koeman

PSV kwam binnen tien minuten op voorsprong in zijn 32e en laatste officiële wedstrijd van de eerste seizoenshelft. Rechtsback Mwene kwam naar binnen en schoot de bal vanaf een meter of 20 met zijn linkerbeen in de verre hoek: 1-0. De Oostenrijker is de eerste PSV-verdediger sinds Ronald Koeman in 1989 die in drie Eredivisie-wedstrijden op rij scoort.

De thuisploeg was oppermachtig in de eerste helft, zonder groots te spelen. Go Ahead speelde met vijf verdedigers en kwam er amper uit. PSV kreeg via Yorbe Vertessen een goede kans op de 2-0, maar de clubtopscorer schoot wild over.

Tegenvaller voor de Eindhovenaren was dat centrale verdediger André Ramalho geblesseerd raakte en na een half uur het veld moest verlaten. PSV kreeg desondanks genoeg mogelijkheden om het duel binnen 45 minuten te beslissen. Go Ahead-keeper Warner Hahn redde knap op een harde volley van Mario Götze, terwijl Cody Gakpo en Carlos Vinícius niet scherp waren in de afronding.

Mario Götze stuitte voor rust op Go Ahead-keeper Warner Hahn. Mario Götze stuitte voor rust op Go Ahead-keeper Warner Hahn. Foto: Pro Shots

Rood voor Kramer na ingrijpen VAR

Go Ahead-trainer Kees van Wonderen bracht met Ogechika Heil en Isac Lidberg twee nieuwe aanvallers voor de tweede helft. De bezoekers kwamen in de 55e minuut ook tot een eerste schot tussen de palen, maar de inzet van Iñigo Córdoba ging recht in de handen van PSV-keeper Jeroen Drommel. Aan de andere kant stuitte Vinícius op Hahn, na een fraaie actie van Gakpo.

In de 68e minuut kreeg PSV wat hulp van Kramer, die rood kreeg voor het neerhalen van de doorgebroken Vertessen. Arbiter Dennis Higler zag in eerste instantie geen overtreding in de actie van de verdediger van Go Ahead, maar na ingrijpen van de VAR moesten de bezoekers toch verder met een man minder.

Opvallend genoeg kreeg Go Ahead vlak na die domper via Luuk Brouwers zijn twee beste mogelijkheden van de wedstrijd, maar de middenvelder wist niet te scoren. Gakpo maakte PSV vervolgens definitief winterkampioen door op aangeven van invaller Maxi Romero de 2-0 te maken.

Arbiter Dennis Higler geeft rood aan Joris Kramer. Arbiter Dennis Higler geeft rood aan Joris Kramer. Foto: Pro Shots

