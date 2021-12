Sevilla-verdediger Jules Koundé is donderdag één duel geschorst voor de opmerkelijke rode kaart die hij dinsdag kreeg in het La Liga-duel met FC Barcelona (1-1).

Koundé werd halverwege de tweede helft van de wedstrijd in Estadio Ramón Sánchez Pizjuán uit het veld gestuurd, omdat hij een bal van dichtbij in het gezicht van Jordi Alba gooide.

De 23-jarige Fransman was gefrustreerd na een stevig duel met de linksback van Barcelona aan de zijlijn. "Hij is in de val van zijn tegenstander getrapt", zei Sevilla-trainer Julen Lopetegui na het duel.

De Spaanse tuchtcommissie oordeelt dat het geen "agressieve actie" was van Koundé en dat de minimale straf van één duel schorsing daarom voldoende is. De verdediger had voor maximaal vier wedstrijden geschorst kunnen worden.

Koundé mist nu alleen het uitduel met Cádiz CF op 3 januari, de eerste wedstrijd van Sevilla na de korte winterstop. De ploeg van Lopetegui staat na achttien duels tweede in La Liga.

