Josep Guardiola vindt dat spelers in de Premier League moeten overwegen in staking te gaan uit protest tegen overbelasting. De trainer van Manchester City constateert dat bestuursorganen niets geven om de gezondheid van voetballers en dat er actie nodig is.

"Het moeten de spelers en de managers zijn die de handen ineenslaan. Met woorden alleen zal het niet opgelost worden", zei de Spanjaard donderdag op een persconferentie.

Guardiola verwacht overigens niet dat het echt tot een staking zal komen. "Daarvoor houden we te veel van het spelletje. Maar het is een feit dat er altijd maar meer wedstrijden, meer competities en minder vakanties zijn. In de uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur had ik maar tien fitte spelers. Dat is niet eerlijk."

Niet alleen het drukke wedstrijdschema, maar ook het feit dat er in de Premier League geen vijf wissels mogen worden doorgevoerd is Guardiola een doorn in het oog. "Overal ter wereld mag je vijf keer wisselen, maar in Engeland maar driemaal. We hebben er vaak over gesproken, maar het verandert niets."

Het probleem is volgens Guardiola dat alle partijen aan hun eigen hachje denken. "De FIFA, de Premier League en de omroepen. Zakelijke belangen zijn belangrijker dan het welzijn van de spelers."

Met voetballen tijdens de feestdagen heeft Guardiola minder moeite. "Dat is een traditie en ook een van de dingen die de Premier League zo speciaal maakt. Om dan met het hele gezin naar het stadion te gaan. Dat gaat niet veranderen."

'Als Torres naar Barcelona wil, moet hij gaan'

Guardiola zal vermoedelijk geen beroep meer kunnen doen op zijn landgenoot Ferran Torres. De 21-jarige buitenspeler staat op het punt zijn handtekening te zetten onder een vijfjarig contract bij FC Barcelona.

"Toen hij naar met toekwam, heb ik gezegd: als je hier niet gelukkig bent, moet je vertrekken", zei de trainer van de Engelse koploper. "Carrières duren maar kort en dit wilde hij graag. Ik ben blij voor hem."

Met de aanstaande transfer zou een bedrag van 55 miljoen euro gemoeid zijn, dat met bonussen nog verder kan oplopen, al wilde Guardiola dat niet bevestigen. "Dat is een overeenkomst tussen de clubs en de speler. Dat zijn mijn zaken niet."

