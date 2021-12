PSV begint donderdagavond in het Philips Stadion met topscorer Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius aan het duel met Go Ahead Eagles. De ploeg van trainer Roger Schmidt gaat bij een overwinning als winterkampioen de winterstop in.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Gutiérrez, Sangaré; Gakpo, Götze, Vertessen; Vinícius.

Opstelling Go Ahead Eagles Hahn; Lucassen, Nauber, Idzes, Kramer, Kuipers; Brouwers, Rommens, Oratmangoen; Cordoba, Botos.

De twintigjarige Vertessen krijgt de kans door de afwezigheid van de geblesseerde aanvallers Ritsu Doan en Bruma. Het is pas de derde keer dit Eredivisie-seizoen dat de jonge Belg mag starten. Na zijn twee doelpunten als invaller tegen RKC (1-4-zege) is hij met zes goals topscorer van PSV.

Vinícius is de tweede wijziging in de basiself van Schmidt ten opzichte van het duel van zondag in Waalwijk. De Braziliaan staat in de punt van de aanval, waardoor aanvoerder Cody Gakpo naar de linkerkant verhuist.

Eerder dit seizoen boekte PSV een moeizame 1-2-zege in Deventer. Marco van Ginkel maakte in de slotfase de winnende treffer en naderhand noemde Schmidt Go Ahead de "beste tegenstander tot nu toe in de Eredivisie".

PSV tegen Go Ahead Eagles begint donderdag om 18.45 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler. Bij een overwinning kan PSV zich voor het eerst sinds de jaargang 2018/2019 kronen tot winterkampioen.

