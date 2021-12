Marokko gaat zonder Noussair Mazraoui en Hakim Ziyech naar de Afrika Cup. Bondscoach Vahid Halilhodzic, die al langer in de clinch ligt met de verdediger van Ajax en de middenvelder van Chelsea, heeft het tweetal donderdag niet opgenomen in zijn 25-koppige selectie.

NEC-verdediger Souffian El Karouani van NEC en AZ-aanvaller Zakaria Aboukhlal behoren wel tot de selectie voor het toernooi in Kameroen. Zij missen daardoor de eerste wedstrijden van hun clubs na de winterstop.

Dat Ziyech en Mazraoui gepasseerd zijn, is geen verrassing. Halilhodzic verweet Ziyech al eerder "ontoelaatbaar gedrag" en een gebrek aan inzet. Het zou gaan om meerdere incidenten.

Ziyech reageerde op sociale media door de bondscoach uit te maken voor clown. Mazraoui botste op een training met Halilhodzic en speelde ook al maanden geen wedstrijden meer voor Marokko.

De 25-koppige selectie van Marokko. De 25-koppige selectie van Marokko. Foto: @EnMaroc

'Wil niet het risico nemen de groep te destabiliseren'

Zonder Ziyech en Mazraoui plaatste Marokko zich overtuigend voor de Afrika Cup en dus is er voor Halilhodzic geen reden om het tweetal weer bij de selectie te halen. "Ik heb vertrouwen in deze selectie. Ik wil niet het risico nemen de groep te destabiliseren", vertelde de 69-jarige Bosniër, die eerder bondscoach was van Ivoorkust, Algerije en Japan.

Halilhodzic selecteerde veel andere bekende namen wel, onder wie oud-Feyenoord Sofyan Amrabat en Sevilla-spelers Yassine Bounou, Munir El Haddadi en Youssef En-Nesyri.

De Afrika Cup begint op 9 januari en de finale is op 6 februari. Marokko, dat het toernooi nog nooit won, speelt in de groepsfase tegen Ghana, de Comoren en Gabon.