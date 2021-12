Denzel Dumfries geniet ervan dat hij helemaal los is bij Internazionale. De rechtsback van Oranje maakte woensdag tegen Torino het winnende doelpunt (1-0) en scoorde al voor de derde keer in vier wedstrijden.

"Scoren is altijd leuk, maar in dit stadion voor je eigen fans helemáál. En dan was het ook nog eens het winnende doelpunt", aldus Dumfries, die zijn eerste twee doelpunten namens Inter in uitwedstrijden had gemaakt.

De 25-jarige Rotterdammer verruilde PSV afgelopen zomer voor Inter, dat 12,5 miljoen euro voor hem betaalde en hem als opvolger van de vertrokken Achraf Hakimi zag. De laatste weken maakt hij de verwachtingen als basisspeler waar.

"Ik voel dat mensen in me geloven en dat ik op één lijn zit met de rest van het team. Dat voelt heerlijk", aldus Dumfries. "Het jaar 2021 zat vol mooie momenten, van mijn transfer naar Inter tot mijn deelname aan het EK. Ik kan niet wachten om volgend jaar verder te gaan."

Inzaghi: 'Inter haalde de juiste spelers'

Inter-coach Simone Inzaghi is blij met de inbreng van Dumfries en ook van bijvoorbeeld Edin Dzeko, die eveneens afgelopen zomer naar Milaan werd gehaald. De Italiaan, zelf ook bezig aan zijn eerste seizoen bij de topclub, prijst het beleid van de club.

"Inter was afgelopen zomer goed voorbereid en haalde spelers die bij mijn filosofie passen", zei hij. "We maken nu een uitstekende fase door, het team doet het goed. We staan er goed voor, al is er ook nog een hoop werk te doen."

Na negentien speelrondes gaat Internazionale aan kop in de Serie A. De voorsprong op achtervolger AC Milan is vier punten. De club van Dumfries stelde in de Champions League overwintering veilig.

