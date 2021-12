Het lijkt zo goed als zeker dat Brian Brobbey op huurbasis terugkeert bij Ajax. Volgens Voetbal International en De Telegraaf zitten de onderhandelingen tussen de Amsterdamse club en RB Leipzig in een afrondende fase.

De negentienjarige spits, die afgelopen zomer transfervrij vertrok uit de ArenA, gaat het seizoen afmaken bij Ajax. Naar verluidt wordt er alleen nog onderhandeld over een eventuele optie tot koop. Brobbey zou zelfs al medisch gekeurd zijn bij de Amsterdamse club.

Trainer Erik ten Hag zei woensdag na de 5-0-overwinning tegen Fortuna Sittard dat Ajax het niet zal nalaten zich deze winter te versterken als de mogelijkheid zich voordoet. Eerder vertelde hij dat Brobbey goed zou passen binnen de huidige selectie.

Als de aanvaller van Jong Oranje daadwerkelijk terugkeert, heeft Ajax een alternatief voor Sébastien Haller, die na de winterstop enkele weken afwezig zal zijn vanwege de Afrika Cup - mits die vanwege de coronapandemie niet wordt afgelast.

Brian Brobbey scoorde vorig seizoen drie keer in de Eredivisie en drie keer in de Europa League. Foto: ANP

Brobbey scoorde niet in Bundesliga

Er gaan al langer geruchten dat Brobbey graag wil terugkeren bij Ajax, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2020 debuteerde in de hoofdmacht.

In zijn eerste maanden in de Bundesliga kreeg Brobbey maar één keer een basisplaats bij Leipzig, waar zijn contract nog tot medio 2025 loopt. Hij scoorde niet voor de Duitse club.

Ajax wordt deze winter ook gelinkt aan Steven Bergwijn, die op een zijspoor stond bij Tottenham Hotspur. Een transfer is inmiddels verder weg, omdat de Oranje-international steeds meer speeltijd krijgt van trainer Antonio Conte. Woensdag had Bergwijn een basisplaats in de League Cup-wedstrijd tegen West Ham United en kwam hij tot scoren.