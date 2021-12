Fred Grim slaagde er ook in de laatste Eredivisie-speelronde van 2021 niet in om een goed resultaat neer te zetten met Willem II. De Tilburgers gingen woensdag met 0-1 onderuit tegen NEC en verloren al voor de achtste keer op rij.

"Deze wedstrijd past in de serie waarin we beland zijn. Aan de andere kant: ik heb wel weer een team gezien dat strijd wil leveren, zich aan het plan houdt en initiatief neemt", probeerde Grim voor de camera van ESPN positief te blijven.

"We hebben enorm veel balbezit gehad, maar hadden niet het gif in de eindfase: een goede steekbal, op het juiste moment een schot op doel, een stukje creativiteit, het overzicht. Daar zullen we keihard mee aan de slag moeten."

Grim zag dat zijn ploeg niet in staat was om iets te verzinnen op de defensieve tactiek van NEC. "Het vraagt een bepaalde kwaliteit om erdoorheen te komen en op de juiste momenten de bal voor te geven en aan te sluiten. Op dit moment is dat niet 100 procent aanwezig bij dit team."

Ché Nunnely zegt vaak te weinig opties te hebben als hij de bal wil voorgeven. Foto: Pro Shots

'Belangrijk dat we even van vakantie genieten'

Aanvaller Ché Nunnely trok min of meer dezelfde conclusie als zijn trainer. "We hebben veel de bal, maar we komen niet echt tot kansen. Als je de bal voorgeeft, is er niet echt bezetting. Het is lastig om te scoren", zei hij.

"Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen even geniet van de vakantie, het hoofd leeg kan maken en na de winter weer fris terugkomt. Welke versterking er nodig is? Scorend vermogen is het belangrijkste. Daarmee ga je wedstrijden winnen."

Vooralsnog houdt Willem II alleen RKC Waalwijk, Fortuna Sittard, Sparta Rotterdam en PEC Zwolle onder zich in de Eredivisie. De bekerfinalist van 2019 begint de tweede seizoenshelft op 14 januari uit tegen PEC.

