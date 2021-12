Steven Bergwijn hoopt dat hij na zijn hoofdrol in de League Cup-wedstrijd tegen West Ham United (2-1) meer kansen krijgt bij Tottenham Hotspur. De oud-PSV'er had woensdag met een doelpunt en een assist een groot aandeel in het bereiken van de halve finales.

"Het was een tijdje geleden dat ik mocht starten. Ik had zo'n wedstrijd nodig en ik hoop dat ik zo kan doorgaan", zei de 24-jarige Bergwijn, die dit seizoen een bijrol heeft bij Tottenham, waar Antonio Conte sinds begin november aan het roer staat.

"Ik heb lang niet gespeeld. Ik moet het soms doen met invalbeurten van tien minuten. Voor dit bekerduel zei de trainer dat de spelers die mochten starten een antwoord moesten geven. In het begin had ik het wat lastig, maar daarna ging het beter. Het is altijd fijn om dan te scoren en een assist te geven."

Bergwijn opende na bijna een half uur de score na een een-tweetje met Pierre-Emile Højbjerg. West Ham kwam snel weer langszij, maar drie minuten later kon Lucas Moura na een actie van Bergwijn de 2-1 intikken.

"Het is mijn kwaliteit om de één tegen één aan te gaan", aldus de Oranje-international. "De trainer zegt altijd: als je de kans hebt, dan moet je het doen. Ik zag de ruimte en ik deed het. Hopelijk krijg ik nu meer speelminuten."

Conte: 'Bergwijn verdiende deze kans'

Conte haalde Bergwijn na een uur naar de kant. "Hij verdiende deze kans", zei de 52-jarige Italiaan. "Steven speelde goed, scoorde en gaf een assist. Ik denk wel dat hij de potentie heeft om het nog beter te doen."

De situatie van Bergwijn bij Tottenham wordt naar verluidt goed in de gaten gehouden door Ajax. Begin deze maand schreven De Telegraaf en VI dat de Amsterdammers zich bij de Londense club zouden hebben gemeld voor de oud-PSV'er.

De volgende wedstrijd van Tottenham Hotspur is zondag, wanneer Crystal Palace op bezoek komt in de Premier League. De 'Spurs' gaan dit kalenderjaar ook nog op bezoek bij Southampton.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League