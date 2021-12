FC Barcelona lijkt zich te gaan versterken met Ferran Torres. Volgens Engelse media heeft de Spaanse topclub een akkoord bereikt met Manchester City over een transfer van de 21-jarige vleugelspits.

Barcelona betaalt volgens de BBC en Sky Sports een bedrag van 55 miljoen euro aan City en daar kan nog eens 10 miljoen euro aan bonussen bij komen. Ook Spaanse media melden dat de overgang naar de huidige nummer zeven van La Liga rond is.

De club van Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong kon afgelopen zomer vanwege grote financiële problemen weinig uitrichten op de transfermarkt en moest om die reden Lionel Messi laten gaan. Nu lijkt er echter weer wat meer mogelijk.

De leden van Barcelona gingen zondag bij een stemming namelijk akkoord met een lening van 1,5 miljard euro. Dat geld is vooral bedoeld om Camp Nou te renoveren en uit te breiden, maar een deel van de lening mag ook gebruikt worden om de selectie van trainer Xavi te versterken.

Torres wordt de eerste grote aankoop van Xavi, die Sergio Agüero onlangs noodgedwongen zag stoppen. City betaalde in de zomer van 2020 zo'n 25 miljoen euro om Torres over te nemen van Valencia. De 22-voudig international van Spanje tekende voor vijf jaar.

In zijn eerste seizoen als City-speler had Torres met zeven goals in 24 competitieduels een aandeel in het kampioenschap van de ploeg van manager Josep Guardiola. Dit seizoen kwam hij wegens een breuk in zijn voet sinds oktober niet meer in actie.

