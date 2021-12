Ajax-trainer Erik ten Hag gaat met een goed gevoel de winterstop in. Ondanks dat het financieel superieure Ajax halverwege de Eredivisie nog geen afstand van de concurrentie heeft genomen, vindt Ten Hag niet mag klagen over de uitgangspositie.

"We hebben een goede decembermaand gehad, dus er overheerst een goed gevoel", zei Ten Hag woensdag na afloop van de 5-0-zege op Fortuna Sittard tegen ESPN. "We zitten in een goede positie, want we kunnen nog alles winnen."

Ajax kende een perfecte reeks in de Champions League en plaatste zich overtuigend voor de achtste finales, maar in de Eredivisie gaat het minder van een leien dakje voor de Amsterdammers. De ploeg van Ten Hag verspeelde al twaalf punten in de eerste achttien wedstrijden, vooral tegen de mindere goden in de competitie. Tien dagen geleden verloor Ajax nog thuis van AZ (1-2).

"We moeten nog wel verbeteren", erkende Ten Hag. "Wij hebben in de thuiswedstrijden te veel punten verspeeld en dat moet volgend jaar beter. In de Champions League moeten we op dezelfde voet verder gaan. Zeker tegen compacte tegenstanders moeten we beter openingen vinden en meer kansen creëren."

Ten Hag wilde na afloop weinig kwijt over de vermeende interesse van Ajax in Brian Brobbey. De regerend landskampioen zou op het punt staan om de spits van RB Leipzig, die afgelopen zomer transfervrij uit Amsterdam vertrok, tot het einde van het seizoen huren. "Als we ons kunnen versterken, zullen we dat niet nalaten. Maar met de huidige selectie ben ik ook tevreden."

Eredivisie-speelronde 18 Dinsdag: Vitesse-PEC 1-0

Dinsdag: AZ-Groningen 1-0

Woensdag: Heerenveen-Feyenoord 0-3

Woensdag: Willem II-NEC 0-1

Woensdag: Heracles-Cambuur 1-1

Woensdag: Utrecht-Twente 1-1

Woensdag: Ajax-Fortuna 5-0

Donderdag: PSV-Go Ahead

Donderdag: Sparta-RKC

Devyne Rensch brak voor de camera na zijn 3-0 voor Ajax. Devyne Rensch brak voor de camera na zijn 3-0 voor Ajax. Foto: Pro Shots

Emotionele Rensch droeg treffer op aan overleden oom

In de wedstrijd tegen Fortuna Sittard viel op dat Devyne Rensch moest huilen na zijn doelpunt, wat de 3-0 voor Ajax betekende. De rechtsback zei na afloop dat zijn oom dinsdag was begraven en dat hij zijn treffer aan hem opdroeg.

Voor Rensch was zijn treffer ook een opsteker na een zware periode. De Flevolander kende een sterke start in Amsterdam en debuteerde zelfs voor het Nederlands elftal, maar daarna belandde hij op de bank bij Ajax en speelde hij zelfs met de beloften mee in de Keuken Kampioen Divisie.

"Maar ik wist dat dat eraan zat te komen", aldus Rensch. "Ik ben niet de enige rechtsback bij Ajax, er is altijd een strijd. Voor mij verliep het heel wisselvallig: van de Keuken Kampioen Divisie naar Oranje. Dat was lastig en dat zagen jullie aan mijn spel. Ik denk nu dat ik mijn draai een beetje gevonden heb."