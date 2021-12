Feyenoord heeft zich bij sc Heerenveen officieel gemeld voor Joey Veerman. Dat heeft technisch manager Ferry de Haan van de Friezen woensdag gezegd in gesprek met Voetbal International. Feyenoord won eerder op de avond met 0-3 van Heerenveen.

"Het klopt dat Feyenoord zich heeft gemeld voor Joey. Wij gaan ons nu beraden over wat wij verder gaan doen", aldus De Haan.

Feyenoord hoopt Veerman in de winter over te nemen van Heerenveen en heeft inmiddels een eerste bod neergelegd bij de formatie uit Friesland. Het is niet duidelijk hoe hoog het bod is.

De 23-jarige Veerman is bezig aan zijn derde seizoen bij Heerenveen en heeft nog een contract tot de zomer van 2024. De middenvelder speelde daarvoor voor FC Volendam.

Afgelopen zomer kon Veerman al vertrekken bij Heerenveen. De rechtspoot werd gelinkt aan AZ en het Italiaanse Hellas Verona, maar tot een transfer kwam het niet. Heerenveen verlangde naar verluidt 10 miljoen euro voor Veerman, die dat zelf een te hoog bedrag vond.

Veerman deed dit seizoen in alle achttien Eredivisie-duels van Heerenveen mee. Hij was daarin goed voor drie doelpunten en zes assists.