Karim Benzema heeft koploper Real Madrid woensdag naar een 1-2-zege op Athletic Club geleid. Titelverdediger Atlético Madrid raakte verder achterop door een 2-1-nederlaag tegen Granada.

In Bilbao vielen alle treffers in de eerste tien minuten. Benzema zette Real op een vroege 0-2-voorsprong met treffers in de vierde en zevende minuut. Daarmee komt de Franse spits op vijftien treffers, waarmee hij topscorer is in La Liga. Athletic-middenvelder Oihan Sancet zorgde al snel voor de aansluitingstreffer.

In de resterende tachtig minuten had Real Madrid het meeste balbezit. De meeste kansen waren echter voor de thuisploeg, maar Real-doelman Thibaut Courtois hield zijn doel verder schoon.

Het was de laatste wedstrijd voor Real dit kalenderjaar. De ploeg van Carlo Ancelotti gaat de korte winterstop in als koploper en speelt op 2 januari uit tegen Getafe zijn eerste wedstrijd van 2022.

Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior en Athletic-verdediger Unai Vencedor kregen een gele kaart voor dit opstootje. Real Madrid-aanvaller Vinicius Junior en Athletic-verdediger Unai Vencedor kregen een gele kaart voor dit opstootje. Foto: EPA

39-jarige Molina velt vonnis over Atlético

Titelverdediger Atlético liep opnieuw averij op en verloor voor de derde keer op rij in La Liga. De ploeg van trainer Diego Simeone ging met 2-1 onderuit bij Granada.

Er leek voor Atlético geen vuiltje aan de lucht nadat Joao Félix al in de tweede minuut de score opende. De 39-jarige Jorge Molina zorgde er met een assist op Darwin Machis en de winnende treffer voor dat Granada de wedstrijd toch naar zich toetrok.

Atlético lijkt titelprolongatie te kunnen vergeten. De nummer vijf van La Liga heeft liefst zeventien punten achterstand op Real Madrid, dat weliswaar een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Stand bovenin La Liga 1. Real Madrid 19-46 (+25)

2. Sevilla 18-38 (+16)

3. Real Betis 18-33 (+11)

4. Rayo Vallecano 18-30 (+8)

5. Atlético Madrid 18-29 (+7)

6. Real Sociedad 18-29 (0)

7. FC Barcelona 18-28 (+7)

