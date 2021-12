Justin Kluivert heeft woensdag zijn ploeg OGC Nice naar de tweede plaats in de Ligue 1 geschoten. Nice won met 2-1 van RC Lens en profiteerde van misstappen van de concurrentie. Koploper Paris Saint-Germain speelde op het nippertje gelijk bij FC Lorient: 1-1. Sergio Ramos kreeg rood.

OGC Nice kwam tegen RC Lens na een half uur spelen nog wel op achterstand (doelpunt Arnaud Kalimuendo). In de tweede helft had de Franse club de hulp van de Nederlanders Pablo Rosario en Kluivert nodig om de schade te repareren.

Mario Lemina zorgde in de 63e minuut op aangeven van Rosario voor de 1-1 en de winnende treffer in de slotfase was zelfs volledig Nederlands getint. Rosario gaf de bal aan Kluivert, die vervolgens vanaf de linkerkant naar binnen dribbelde en scoorde met een schot in de korte hoek.

Rosario en Kluivert deden de hele wedstrijd mee. Calvin Stengs bleef op de bank. Nice profiteerde op de ranglijst van puntenverlies van Olympique Marseille en Stade Rennais en steeg naar de tweede plek.

Icardi voorkomt nederlaag PSG, zorgen Bosz nemen toe

Paris Saint-Germain leed voor de vijfde keer dit seizoen puntenverlies in de Ligue 1. De koploper, die nog wel dertien punten meer heeft dan Nice, kwam bij FC Lorient niet verder dan 1-1. Georginio Wijnaldum deed de hele wedstrijd mee, Xavi Simons bleef op de bank.

Lorient kwam vlak voor rust brutaal op voorsprong door een geweldige uithaal van Thomas Monconduit. PSG, met ook Lionel Messi in de basis, jaagde na rust op de gelijkmaker. De thuisploeg leek stand te houden, zeker toen Ramos in de 86e minuut met twee keer geel werd weggestuurd. Icardi bezorgde PSG toch nog een punt.

Voor Peter Bosz namen de zorgen bij Olympique Lyon toe. De ploeg van de Nederlandse coach speelde thuis met 1-1 gelijk tegen laagvlieger FC Metz en blijft zo de nummer dertien in de competitie. Castello Lukeba zette Lyon nog wel op 1-0, maar Boubacar Traoré bepaalde de eindstand op 1-1.

