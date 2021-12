FC Utrecht heeft woensdag tegen FC Twente in extremis een nieuwe zeperd in de Eredivisie afgewend. Door een doelpunt van Mimoun Mahi in de zesde minuut van de extra tijd hielden de geplaagde Domstedelingen een punt over aan het duel met Twente, dat bijna een helft met een man minder stond.

Ricky van Wolfswinkel zette FC Twente na een fout van Mike van der Hoorn in de zeventiende minuut op voorsprong tegen zijn oude club. FC Twente moest in de 51e minuut met tien man verder door een rode kaart van Michal Sadílek, die bij een luchtduel zijn elleboog in het gezicht van Anastasios Douvikas plantte.

FC Twente hield lang stand, maar in de zesde minuut van de extra tijd ging het alsnog mis voor de bezoekers. Mahi kopte een voorzet van Othman Boussaid van dichtbij binnen en voorkwam daarmee een nieuwe domper voor de Domstedelingen.

Utrecht had al drie wedstrijden op rij niet gewonnen in de Eredivisie, waardoor de druk op trainer René Hake was toegenomen in de Domstad. Met 29 punten uit achttien duels besluit het ambitieuze Utrecht de eerste seizoenhelft op een teleurstellende zevende plaats.

FC Twente blijft goed meedraaien in de subtop van de Eredivisie. De club uit Enschede is al zeven competitiewedstrijden op rij ongeslagen en gaat door die reeks als nummer zes van de competitie de winterstop in. Vorig seizoen eindigde de ploeg van trainer Ron Jans op een tiende plaats.

Eredivisie-speelronde 18 Dinsdag: Vitesse-PEC 1-0

Dinsdag: AZ-Groningen 1-0

Woensdag: Heerenveen-Feyenoord 0-3

Woensdag: Willem II-NEC 0-1

Woensdag: Heracles-Cambuur 1-1

Woensdag: Utrecht-Twente 1-1

Woensdag: Ajax-Fortuna 5-0

Donderdag: PSV-Go Ahead

Donderdag: Sparta-RKC

Van Wolfswinkel profiteert van geklungel Van der Hoorn

Door de slechte reeks begon FC Utrecht onder hoogspanning aan het duel in de lege Galgenwaard, maar van die urgentie was weinig te merken in het spel van de ploeg van Hake. Utrecht had wel een overwicht, maar creëerde nauwelijks kansen.

Aan de andere kant was het wel direct raak voor Twente. Van der Hoorn speelde de bal te zacht terug naar doelman Maarten Paes en Van Wolfswinkel pakte het cadeautje gretig uit tegen de club waar hij tussen 2009 en 2011 onder contract stond: 0-1.

Ook na rust speelde FC Utrecht weinig klaar, ook al werd de thuisploeg in het zadel geholpen door de rode kaart van Sadílek. FC Twente leek zelfs nog even op 0-2 te komen, maar de treffer van Giovanni Troupée werd afgekeurd omdat hij doelman Paes hinderde bij een luchtduel.

Na rust lag het spel continu stil vanwege opstootjes, onvriendelijkheden en blessurebehandelingen. Scheidsrechter Martens trok in de tweede helft liefst acht minuten bij en dat bleek de reddingsboei voor Utrecht. Van dichtbij kopte Mahi bij de tweede paal een voorzet van Boussaid tegen de touwen, waardoor de ploeg van Hake op het nippertje een crisis afwendde.