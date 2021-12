Jos Verstappen heeft woensdag bij afwezigheid van Max Verstappen de Jaap Eden in ontvangst genomen bij het NOC*NSF Sportgala in Haarlem. Hij vertelde dat zijn zoon, die werd verkozen tot Sportman van het Jaar, meer dan ooit toe is aan rust na de zware wereldtitelstrijd met Lewis Hamilton.

"Max is onderweg, hij gaat op vakantie", vertelde Jos Verstappen op het podium. "Hij is moe na een zwaar jaar. Na het behalen van de wereldtitel kwam er veel emotie bij hem los. Meer dan ooit heeft hij ontspanning nodig, hij had nergens meer zin in."

De 24-jarige Verstappen kreeg bij het sportgala de voorkeur boven baanwielrenner Harrie Lavreysen en BMX'er Nick Kimmann. Vijf jaar geleden werd de Formule 1-coureur ook al verkozen tot Sportman van het Jaar nadat hij als eerste Nederlander ooit een Grand Prix had gewonnen.

In 2021 was Verstappen in liefst tien Grands Prix de snelste en met de wereldtitel is zijn droom uitgekomen, zo vertelde Jos Verstappen. "De titel is binnen. Alles wat nu nog komt, is een bonus. Hopelijk heeft Max volgend jaar weer een goede auto, want daar hangt alles van af. Bij Red Bull Racing werken 850 mensen, die zijn hard bezig om iets moois te ontwikkelen waardoor door Max in 2022 zijn titel goed kan verdedigen."

Prijzen NOC*NSF Sportgala 2021 Sportman van het Jaar: Max Verstappen

Sportvrouw van het Jaar: Sifan Hassan

Sportploeg van het Jaar: baansprinters (Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Roy van den Berg en Matthijs Büchli)

Sportcoach van het Jaar: Hugo Haak

Paralympisch Sporter van het Jaar: Jetze Plat

Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs: Hennie Kuiper en Bibian Mentel

Talent van het Jaar: Enzo Kuworge

'Ben na vijf rondjes weggelopen'

Er was op het gala, waar vanwege de coronamaatregelen geen publiek aanwezig mocht zijn, ook een cadeau voor Jos Verstappen. Hij kreeg een ingelijste foto van het moment met zijn zoon vlak na de legendarische winst in Abu Dhabi.

"Tijdens die race ben ik na vijf rondjes weggelopen", blikte hij anderhalve week later terug. "Ik zag dat we snelheid tekortkwamen en dus ben ik boven alleen in een kamertje voor de televisie gaan zitten. In de laatste vijf ronden veranderde alles. Ik stond te springen, omdat ik wist: als Max de kans krijgt, dan gaat hij er vol voor. We weten hoe het is afgelopen."

De prijzen bij het gala werden aan de hand van de stemmen van topsporters verdeeld. Sifan Hassan werd verkozen tot Sportvrouw van het Jaar.