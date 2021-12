Steven Bergwijn heeft Tottenham Hotspur woensdagavond naar een 2-1-zege op West Ham United geleid in de kwartfinales van de League Cup. Liverpool had thuis tegen Leicester City een strafschoppenserie nodig om de halve eindstrijd te halen.

Bergwijn opende al vroeg de score voor de 'Spurs' na een een-tweetje met Pierre-Emile Højbjerg. Na iets meer dan een half uur spelen gaf de Oranje-international ook de assist op de 2-1 van Lucas Moura. Tussendoor had Jarrod Bowen de gelijkmaker aangetekend namens West Ham.

Het was voor de 24-jarige Bergwijn pas zijn eerste treffer voor Tottenham dit seizoen. De aanvaller, die lang niet altijd in de basis staat bij de Londense club, maakte wel een belangrijke goal voor Oranje in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Noorwegen (2-0).

Liverpool slaagde er ternauwernood in om de halve finale te bereiken. Zonder de met het coronavirus besmette Virgil van Dijk won de ploeg thuis pas na strafschoppen van Leicester City. Manager Jürgen Klopp miste negen spelers en stelde drie tieners op.

Jamie Vardy scoorde binnen een kwartier tweemaal voor Leicester. De aansluitingstreffer van Alex Oxlade-Chamberlain werd nog voor rust ongedaan gemaakt door James Maddison: 1-3. Diego Jota bracht na rust de spanning nog terug en in de vijfde minuut van de verlenging sleepte Takumi Minamino een strafschoppenserie uit het vuur.

Na een misser van Luke Thomas van 11 meter had Minamino het duel kunnen beslissen, maar de Japanner schoot de vijfde strafschop op de lat. Daarna miste ook Ryan Bertrand voor Leicester en maakte Jota het karwei af voor Liverpool: 4-3.

De gemoederen liepen af en toe hoog op bij het duel tussen Liverpool en Leicester. Foto: AP

Ook Chelsea en Arsenal in halve finales

Chelsea was met 0-2 te sterk voor Brentford in een Londense derby. Met een eigen doelpunt zorgde de Zweed Pontus Jansson tien minuten voor tijd voor de openingstreffer. Kort daarna bepaalde Jorginho uit een strafschop de eindstand. Bij Chelsea ontbrak Hakim Ziyech wegens een kuitblessure.

Arsenal was dinsdag al de eerste club die zich plaatste voor de halve finales van de League Cup. De Londense ploeg won met 5-1 van League One-club Sunderland.