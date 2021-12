Trainer Arne Slot vindt dat Feyenoord de eigen verwachtingen heeft overtroffen in de eerste seizoenshelft in de Eredivisie. De Rotterdammers wonnen woensdag met 0-3 bij Heerenveen en bleven daardoor in het spoor van titelkandidaten PSV en Ajax.

Volg nieuws over Feyenoord Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Feyenoord

"We staan heel dicht bij PSV en Ajax", aldus Slot tegen ESPN. "Dat is iets wat voorafgaand aan het seizoen niemand bij Feyenoord verwacht had. En dat dat nu wel zo is, is een enorm groot compliment naar de jongens toe."

Onder leiding van Slot, die afgelopen zomer de vertrokken Dick Advocaat opvolgde, doet Feyenoord verrassend goed mee in de titelstrijd. De Rotterdammers eindigden vorig seizoen op een teleurstellende vijfde plaats en hadden geen geld voor transfers, waardoor er van de vijftienvoudig landskampioen weinig werd verwacht.

Bij het ingaan van de winterstop staat Feyenoord echter op één punt van koploper PSV en in punten gelijk met Ajax. Beide titelkandidaten moeten nog wel in actie komen. Ajax is om 21.00 uur begonnen aan de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard, terwijl koploper PSV donderdag Go Ahead Eagles ontvangt.

Clubtopscorer Bryan Linssen denkt dat de goede sfeer in de groep het geheim van Feyenoord is. "We werken keihard en zeuren niet. Iedere wedstrijd hebben we er weer zin in en dat hebben we de hele eerste seizoenshelft laten zien. Dan is er niets aan de hand."

Feyenoord sloot de eerste seizoenshelft af met een eenvoudige zege op sc Heerenveen. Feyenoord sloot de eerste seizoenshelft af met een eenvoudige zege op sc Heerenveen. Foto: ANP

Slot wil nog een speler halen in winterstop

Slot was blij dat de spelers van Feyenoord zich tegen Heerenveen herpakten na een slechte week, waarin ze door FC Twente werden uitgeschakeld in de KNVB-beker en De Klassieker verloren van aartsrivaal Ajax. Door goals van Guus Til, Marcos Senesi en Linssen wonnen de Rotterdammers eenvoudig met 0-3 in Friesland.

"Het is geen perfecte week geweest", erkende Slot bij ESPN. "Maar het is wel heel belangrijk dat je hier wint. Dat zorgt ervoor dat we in plaats van een goede een heel goede eerste seizoenshelft hebben gehad."

"Ik was nieuwsgierig hoe ze het zouden aanpakken na deze week. We waren ontzettend goed aan de bal en hebben zoveel kansen gecreëerd. Het enige verwijt dat ik ze weer kan maken, is dat we niet snel genoeg afstand hebben genomen van de tegenstander."

Hoewel Feyenoord met een goed gevoel de winterstop ingaat, heeft Slot nog wel wensen voor de winterse transfermarkt. De coach vindt dat zijn selectie te smal is om mee te kunnen doen om de bovenste plaatsen in de Eredivisie.

"We hebben het hele seizoen amper blessures gehad. Nu hebben we er twee. Wij zullen er niet vijf of zes tegelijk halen, daar hebben we het geld niet voor. Maar het zou niet gek zijn als we als Feyenoord geen speler gaan halen. Dan moeten we daar wel het geld voor hebben en dat is misschien wel het grootste probleem bij deze club."