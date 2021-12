NEC heeft de eerste seizoenshelft afgesloten met een plaats in het linkerrijtje. De gepromoveerde club uit Nijmegen won woensdag met 0-1 bij het dolende Willem II en klom daardoor naar de negende plaats in de Eredivisie.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de 38e minuut gemaakt door Magnus Mattsson. Jordy Bruijn zette de Deen alleen voor Timon Wellenreuther en de middenvelder bleef ijzig kalm oog in oog met de doelman van Willem II.

NEC mocht vlak daarvoor nog van geluk spreken dat het niet met tien man kwam te staan. Calvin Verdonk haalde aan de zijlijn hard door op Ché Nunnely, maar scheidsrechter Danny Makkelie zag er niets in en ook de VAR greep niet in. Een minuut voor tijd kreeg juist Willem II rood toen Ulrik Jenssen aan de noodrem trok bij de doorgebroken Elayis Tavsan.

NEC promoveerde afgelopen seizoen via de nacompetitie naar de Eredivisie en presteert verrassend goed op het hoogste niveau van Nederland. De ploeg van trainer Rogier Meijer verloor de eerste competitiewedstrijd nog met 5-0 van Ajax, maar doet sindsdien keurig mee in de middenmoot.

De club uit Nijmegen kreeg niettemin de nodige tegenslagen te verwerken. Na afloop van de Gelderse derby met Vitesse stortte een deel van het uitvak in het Goffertstadion in, waardoor NEC nog voor het afgekondigde toeschouwersverbod in de Eredivisie wekenlang in een leeg stadion moest spelen.

Voor Willem II stapelen de problemen zich verder op. De nederlaag tegen NEC betekende voor de 'Tricolores' alweer de elfde wedstrijd op rij zonder overwinning, waardoor de ploeg van de geplaagde trainer Fred Grim na een sterke start is afgedaald naar de dertiende plaats op de ranglijst.

