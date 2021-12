SC Cambuur heeft woensdag een zege verspeeld tegen Heracles Almelo. Door een blunder van doelman Sonny Stevens werd het 1-1 in Almelo. Bij Willem II duurt de vrije val voort na de achtste nederlaag op rij.

SC Cambuur kwam sterk uit de startblokken in Almelo en kreeg na 59 minuten spelen de beloning voor het aanvalsspel met de openingstreffer van Michael Breij. De aanvaller werd op maat bediend door Nick Doodeman en rondde keurig diagonaal af.

Een kwartier voor tijd leidde Stevens de gelijkmaker in met een ketser. De doelman van Cambuur liet een schot van Nikolai Laursen uit zijn handen glippen, waarna Orestis Kiomourtzoglou in de rebound kon toeslaan. De 1-1 was verdiend voor Heracles, dat na rust het initiatief had overgenomen van Cambuur.

Zowel Heracles als Cambuur schiet weinig op met het gelijkspel in Almelo. Heracles vecht dit seizoen tegen degradatie uit de Eredivisie en staat vijf punten boven de streep. Het verrassend goed presterende Cambuur blijft achtste met 28 punten uit achttien duels.

Bij Cambuur ontbrak nog altijd trainer Henk de Jong op de bank. Bij de Fries is onlangs een cyste in zijn hoofd geconstateerd, waardoor hij voor langere tijd uit de roulatie is. Voorlopig neemt assistent Pascal Bosschaart de honneurs waar bij de club uit Leeuwarden.

Voor Willem II nemen de degradatiezorgen toe na de nederlaag tegen NEC. Voor Willem II nemen de degradatiezorgen toe na de nederlaag tegen NEC. Foto: Pro Shots

Vrije val Willem II duurt voort

Eerder op de avond verloor Willem II thuis met 0-1 van NEC, waardoor de vrije val van de 'Tricolores' voortduurt. Tegen de Nijmegenaren leden de Tilburgers alweer de achtste competitienederlaag op een rij.

Het enige doelpunt van de wedstrijd werd in de 38e minuut gemaakt door Magnus Mattsson. Jordy Bruijn zette de Deen alleen voor Timon Wellenreuther en de middenvelder bleef ijzig kalm oog in oog met de doelman van Willem II.

NEC mocht vlak daarvoor nog van geluk spreken dat het niet met tien man kwam te staan. Calvin Verdonk haalde aan de zijlijn hard door op Ché Nunnely, maar scheidsrechter Danny Makkelie zag er niets in en ook de VAR greep niet in. Een minuut voor tijd kreeg juist Willem II rood toen Ulrik Jenssen aan de noodrem trok bij de doorgebroken Elayis Tavsan.

NEC promoveerde afgelopen seizoen via de nacompetitie naar de Eredivisie en presteert verrassend goed op het hoogste niveau van Nederland. De ploeg van trainer Rogier Meijer verloor de eerste competitiewedstrijd nog met 5-0 van Ajax, maar sluit het seizoen af met een plek in het linkerrijtje.

Voor Willem II stapelen de problemen zich verder op. Na een sterke start is de ploeg van de geplaagde trainer Fred Grim afgedaald naar de dertiende plaats op de ranglijst. De club uit Tilburg staat nog maar vijf punten boven de degradatiestreep.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie