Feyenoord heeft de eerste seizoenshelft woensdag afgesloten met een eenvoudige overwinning op sc Heerenveen. De ploeg van trainer Arne Slot won in het Abe Lenstra Stadion met 0-3.

Halverwege leidde Feyenoord, dat bij vlagen fraai combineerde, al met 0-2 door goals van Guus Til (32e minuut) en Marcos Senesi (44e minuut). Dertien minuten na rust kopte Bryan Linssen de 0-3-eindstand op het scorebord, terwijl het zwakke Heerenveen vrijwel niets creëerde. Een doelpunt van Henk Veerman werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Met de overwinning spoelde Feyenoord de kater van de met 0-2 verloren Klassieker van zondag tegen Ajax weg. De Rotterdamse club staat na achttien wedstrijden op de derde plaats. Heerenveen is met 25 punten middenmoter.

De eerstvolgende Eredivisie-wedstrijd van Feyenoord is op zaterdag 15 januari thuis tegen Vitesse, dat vierde staat. Heerenveen speelt die avond uit tegen FC Twente.

Toornstra begint op bank

Na een gelijkspel tegen FC Groningen (1-1), de uitschakeling in de KNVB-beker tegen FC Twente (1-2) en het verlies tegen Ajax wilde Feyenoord het kalenderjaar woensdagavond toch nog positief afsluiten in Heerenveen. Dat moest gebeuren zonder de geblesseerde Gernot Trauner en Luis Sinisterra, terwijl de gepasseerde aanvoerder Jens Toornstra op de bank begon.

Met Jahanbakhsh en Reiss Nelson in de aanval was Feyenoord vanaf het begin sterker. Linssen liet na acht minuten een kopkans onbenut en in de zestiende minuut kreeg Guus Til de bal er niet in.

Na ruim een half uur kreeg Til een herkansing en dit keer was het wel raak. Linssen vond de jarige middenvelder (hij is 24 geworden) in het strafschopgebied en die plaatste de bal in de verre hoek (0-1). Zo had Feyenoord de gewenste voorsprong te pakken. Aan het einde van de eerste helft werd het zelfs 0-2. Nadat Jahanbakhsh een flinke kans had gemist, kopte Senesi in de 44e minuut raak uit een corner.

Doelpunten Veerman en Jahanbakhsh afgekeurd

Met 0-2 op het scorebord was de wedstrijd halverwege al bijna beslist. In de 56e minuut leek het wel weer even spannend te worden, ware het niet dat een doelpunt van Henk Veerman werd afgekeurd wegens buitenspel.

Een treffer twee minuten later aan de andere kant telde wel. Linssen werd niet gedekt door de Heerenveen-verdediging en kopte de bal in de hoek (0-3). Tien minuten later juichte Feyenoord weer. Ditmaal haalde Jahanbakhsh na een goede combinatie doeltreffend uit, maar dit keer zat de VAR de uitploeg dwars. Het bleek nipt buitenspel.

De ploeg van Slot speelde de wedstrijd vervolgens simpel uit tegen het onmachtige Heerenveen en boekte zo met overtuigende cijfers eindelijk weer eens een zege.