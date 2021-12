Denzel Dumfries is woensdag opnieuw goud waard geweest voor koploper Internazionale in de Serie A. De Nederlander tekende in de thuiswedstrijd tegen Torino voor het enige doelpunt van de wedstrijd: 1-0. AC Milan won ook en passeerde Napoli, dat thuis pijnlijk verloor van Spezia.

Dumfries schoot de bal na een half uur met een geplaatste inzet in het strafschopgebied tegen de touwen. De assist kwam op naam van Edin Dzeko, maar ook Marcelo Brozovic speelde met een al dan niet bewust overstapje een belangrijke rol bij het doelpunt.

Het was voor de 25-jarige Dumfries alweer zijn derde doelpunt van deze maand en zelfs de tweede wedstrijd op rij dat hij tot scoren kwam voor Internazionale. De rechtsback vond ook vrijdag het net tegen hekkensluiter Salernitana (0-5-zege).

De overwinning van Inter op Torino was verdiend. De thuisploeg kreeg de beste kansen, maar slaagde er niet in de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. Onder anderen Lautaro Martínez en Hakan Çalhanoglu hadden het vizier niet op scherp staan. Dumfries werd in de slotfase gewisseld. Stefan de Vrij deed het hele duel mee.

AS Roma slaagde er niet in om de drie punten te pakken. De ploeg van coach José Mourinho en basisklant Rick Karsdorp kwam thuis niet verder dan 1-1 tegen Sampdoria (goals Eldor Shomurodov en Manolo Gabbiadini). Roma weet daardoor niet te profiteren van het puntenverlies van nummer vier Atalanta dinsdag bij Genoa (0-0).

AC Milan klimt naar tweede plaats

AC Milan blijft in het spoor van Internazionale. 'I Rossoneri' won op bezoek bij Empoli met 2-4 en blijft op vier punten van de stadgenoot. Milan ging ook Napoli voorbij, want de club uit Napels verloor in eigen huis met 0-1 van Spezia.

Nadat Franck Kessié voor 0-1 had gezorgd namens Milan, kwam Empoli langszij via Nedim Bajrami. De bezoekers bleven daarna de bovenliggende partij en sloegen vervolgens drie keer toe: Kessié zorgde voor rust nog voor 1-2 en na rust scoorden Alessandro Florenzi en Theo Hernández. De 2-4 van Andrea Pinamonti (penalty) kwam te laat.

Napoli zakte naar de derde plaats in de Serie A. Spezia, met doelman Jeroen Zoet op de bank, won met 0-1 door een eigen doelpunt van Juan Jesus. De overwinning voor Spezia was verre van verdiend: de bezoekers schoten in totaal nul keer op doel. Napoli had 22 doelpogingen en schoot zes keer tussen de palen.

Voor Napoli, dat nu op zeven punten staat van Inter, is het de derde nederlaag in de laatste vier competitiewedstrijden. Ook bij de nederlagen tegen Empoli (0-1) en Atalanta (2-3) speelde Napoli in eigen huis.

