Jens Toornstra is woensdag gepasseerd bij Feyenoord voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De aanvoerder van de Rotterdammers begint op de bank. Reiss Nelson en Alireza Jahanbakhsh hebben wel een basisplaats gekregen van trainer Arne Slot.

Opstelling Heerenveen Mulder; Van Ewijk, Van Beek, Bakker, Kaib; Madsen, Halilovic, J. Veerman; Musaba, H. Veerman, De Jong.

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Geertruida, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökçü; Jahanbakhsh, Linssen, Nelson.

Het is niet duidelijk waarom de 32-jarige Toornstra door Slot naar de bank is verwezen. De middenvelder annex aanvaller leidde afgelopen zondag met balverlies de openingstreffer in De Klassieker tegen Ajax in. Dinsdag meldde Slot nog dat Toornstra op het punt staat zijn contract te verlengen.

Jahanbakhsh vervangt Toornstra als rechtsbuiten. De Iraniër was de afgelopen weken bankzitter nadat hij niet had kunnen overtuigen in zijn eerste maanden bij Feyenoord. De aanvaller kwam dit seizoen pas tot één treffer in de Eredivisie.

Aan de linkerkant van de voorhoede is Nelson de vervanger van de geblesseerde Luis Sinisterra. De Colombiaan haakte tegen Ajax in de rust af met een blessure en werd toen ook al afgelost door Nelson, die vervolgens een penalty veroorzaakte. Van 11 meter stelde Dusan Tadic de zege voor de Amsterdammers (0-2) veilig.

Feyenoord moet winnen om mee te blijven doen om titel

Verder zijn er geen veranderingen in de opstelling van Feyenoord in vergelijking met de verloren Klassieker tegen Ajax. Dat betekent dat Lutsharel Geertruida wederom de plaats van de geblesseerde Gernot Trauner inneemt en Bryan Linssen in de spits de voorkeur krijgt boven Cyriel Dessers.

Bij sc Heerenveen heeft trainer Johnny Jansen zijn basiself intact gelaten na de 1-2-overwinning op aartsrivaal SC Cambuur. De Friezen zijn al vijf competitiewedstrijden op rij ongeslagen en bezetten de negende plaats in de Eredivisie.

Feyenoord is er veel aan gelegen om te winnen in Friesland. Na de nederlaag tegen Ajax staan de Rotterdammers vier punten achter op koploper PSV. Een week geleden werd de ploeg van Slot ook al door FC Twente uitgeschakeld in de KNVB-beker.

Sc Heerenveen-Feyenoord begint woensdag om 18.45 uur in het lege Abe Lenstra Stadion en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot. Het is voor beide clubs de laatste wedstrijd van het kalenderjaar.