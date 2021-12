Chelsea-eigenaar Roman Abramovich heeft gelijk gekregen in de zaak die hij had aangespannen tegen de Engelse uitgeverij HarperCollins. De uitgever moet nu passages uit een boek verwijderen waarin wordt beweerd dat Abramovich Chelsea kocht in opdracht van de Russische president Vladimir Poetin.

De 55-jarige Abramovich had HarperCollins aangeklaagd en woensdag volgden excuses plus de bevestiging dat het boek van journalist Catherine Belton wordt aangepast. De uitgever zal tevens als schadevergoeding een geldbedrag storten op de rekening van een liefdadigheidsinstelling.

"Het boek bevat onnauwkeurige informatie", verklaarde de uitgever na de klachten van Abramovich. "De nieuwe editie zal een gedetailleerdere uitleg bevatten van de beweegreden van de heer Abramovich om de club te kopen."

Een woordvoerder van Abramovich toonde zich tevreden met de schikking. "De beschuldigingen waren vals. In tegenstelling tot wat er in het boek stond, is de ambitie van Abramovich met Chelsea altijd duidelijk en helder geweest: het creëren van een voetbalteam van wereldklasse en ervoor te zorgen dat de club een positieve rol speelt op maatschappelijk vlak."

Abramovich kocht Chelsea in 2003 en bracht de club terug aan zowel de Engelse als de Europese top. De club uit Londen won sinds de overname vijf keer de Premier League, vijf keer de FA Cup en twee keer de Champions League.