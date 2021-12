Trainer Danny Buijs vond het een onterechte rode kaart, maar FC Groningen heeft woensdag wel een schikkingsvoorstel van één duel schorsing voor Neraysho Kasanwirjo geaccepteerd.

Kasanwirjo werd dinsdag in het uitduel met AZ (1-0-verlies) al na drie minuten en vijftien seconden uit het veld gestuurd. De verdediger ging met een gestrekt been een duel met Dani de Wit in en kreeg de snelste rode kaart in de Eredivisie sinds februari 2015.

Buijs reageerde vol onbegrip op het besluit van scheidsrechter Martin van den Kerkhof. "Helaas hebben we hier te maken met mensen die nooit hebben gevoetbald. Natuurlijk raakt hij hem en is het een overtreding. Maar het is geen rode kaart, omdat je weet dat hij het niet bewust doet", zei de coach van de Groningers tegen ESPN.

De aanklager betaald voetbal vond het net als Van den Kerkhof wél "ernstig gemeen spel" en een terechte rode kaart. Kasanwirjo kreeg een schikkingsvoorstel van twee duels schorsing, waarvan één voorwaardelijk. Dat voorstel hebben hij en FC Groningen geaccepteerd.

Basisspeler Kasanwirjo mist op 16 januari het thuisduel van FC Groningen met PSV. Dat is de eerste competitiewedstrijd na de winterstop voor de huidige nummer twaalf van de Eredivisie.

Neraysho Kasanwirjo (rechts) kreeg rood na een duel met Dani de Wit.

