Anderlecht-trainer Vincent Kompany hoopt dat het racisme-incident van zondag in het duel met Club Brugge ervoor zorgt dat er meer actie wordt ondernomen tegen discriminatie.

"Het is goed dat het onderwerp racisme nu op tafel ligt", zei Kompany woensdag op een persconferentie, waarbij hij voor het eerst uitgebreid terugblikte op de topper tegen Club.

"Racisme is iets dat misschien maar door een enkeling wordt gepleegd, maar heel vaak voorkomt. Niet alleen in het profvoetbal, maar ook in de amateur- en jeugdcompetities. Daarom is het belangrijk om racisme nooit te minimaliseren of onder het tapijt te vegen."

De 35-jarige coach was zondag woedend na het duel in Brugge. Volgens de Belg had een deel van de supporters van de thuisclub zich schuldig gemaakt aan racistische uitlatingen.

"De staf, de spelers en ikzelf zijn door het publiek in Brugge de hele wedstrijd uitgescholden voor bruine apen. Ik heb het daar heel moeilijk mee", zei een geëmotioneerde Kompany bij Eleven Sports.

"Dat was een reactie als mens, niet als trainer of als profvoetballer. Het was een gut punch", vertelde de ex-topverdediger woensdag. "Ik heb er ook niet over nagedacht. Het was geen actieplan van mij tegen racisme."

'Er is toch een basisgrens van hoe we met elkaar moeten omgaan?'

Kompany stelde dat racisme een maatschappelijk probleem is en niet zomaar opgelost kan worden, zeker niet door een voetbaltrainer.

"Het is aan leidinggevende figuren om actie te ondernemen zodat het niet meer gebeurt. In onze maatschappij moet het toch normaal zijn om elkaar als mens te behandelen, en niet op basis van huidskleur? Er is toch een basisgrens van hoe we met elkaar moeten omgaan?"

Club Brugge, de politie van Brugge én de Belgische voetbalbond zijn een onderzoek gestart naar de racistische geluiden bij het duel van zondag.