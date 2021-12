PSV treedt donderdag in de laatste wedstrijd van dit jaar met een gehavende selectie aan tegen Go Ahead Eagles. Trainer Roger Schmidt moest al verschillende spelers missen en kan nu ook geen beroep doen op aanvallers Ritsu Doan en Bruma.

Doan en Bruma vielen zondag in het duel met RKC Waalwijk geblesseerd uit. De Japanner heeft een breukje in zijn oogkas opgelopen en Bruma kampt met een spierblessure, zo meldt de huidige koploper in de Eredivisie woensdag.

Volgens PSV kan het duo na de winterstop de training hervatten. Schmidt kan tegen Go Ahead Eagles ook nog geen beroep doen op de geblesseerde spelers Eran Zahavi, Ryan Thomas, Noni Madueke en Davy Pröpper.

De Duitse coach neemt het duel met nummer elf Go Ahead niet licht op. PSV won eerder in het seizoen moeizaam met 1-2 in Deventer. "Technisch is Go Ahead Eagles heel sterk. Ze spelen georganiseerd en dapper. Zo zijn ze gevaarlijk in de tegenaanval", aldus Schmidt.

Ritsu Doan viel geblesseerd uit tegen RKC. Ritsu Doan viel geblesseerd uit tegen RKC. Foto: Pro Shots

PSV is koploper in Eredivisie

PSV is met veertig punten koploper in de Eredivisie. Ajax, dat woensdag Fortuna Sittard treft, volgt met één punt minder. "We hebben veel energie en motivatie", zei Schmidt. "We staan op de eerste plek en die willen we graag vasthouden. Deze motivatie moeten we gebruiken in de wedstrijd."

De wedstrijd tussen PSV en Go Ahead Eagles begint donderdag om 18.45 uur in het Philips Stadion. Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Dennis Higler.

