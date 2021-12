FC Groningen neemt na dit seizoen afscheid van Danny Buijs. De huidige nummer twaalf van de Eredivisie wil het aflopende contract van de 39-jarige trainer niet verlengen.

"Wij hebben als directie een evaluatie met elkaar gevoerd en zijn daarbij tot de conclusie gekomen dat we geen contractverlenging aangaan", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus woensdag op de site van FC Groningen.

Buijs is bezig aan zijn vierde seizoen bij FC Groningen. Hij kwam in de zomer van 2018 over van amateurclub Kozakken Boys. De oud-middenvelder van de Groningers had op dat moment geen ervaring als coach in het profvoetbal.

"Vier jaar geleden heb ik de kans gekregen om hoofdtrainer van FC Groningen te worden. Daar blijf ik de club altijd dankbaar voor en ik ben er trots op wat we in die periode met elkaar hebben bereikt", aldus Buijs.

"Na dit seizoen ga ik een nieuw avontuur aan. Tot die tijd gaan we er met elkaar alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om ook dit seizoen succesvol af te sluiten."

Van Wonderen kandidaat bij Groningen?

Buijs eindigde met de Groningers tot nu toe altijd in het linkerrijtje van de Eredivisie, met achtereenvolgens een achtste (2018/2019), een negende (2019/2020) en een zevende plek (2020/2021).

Dit seizoen gaat het moeizamer bij de bekerwinnaar van 2015, die slechts vier van zijn eerste achttien competitieduels wist te winnen. Er werd daardoor de afgelopen weken al flink gespeculeerd over de positie van Buijs.

Assistent-trainer Adrie Poldervaart moet net als Buijs na dit seizoen vertrekken. Het is nog niet bekend hoe de technische staf van FC Groningen er vanaf de jaargang 2022/2023 uit gaat zien

Het Dagblad van het Noorden meldde begin deze maand dat FC Groningen een lijntje zou hebben uitgegooid naar Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen, die over een aflopend contract beschikt in Deventer.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie