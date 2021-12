Na drie jaar is PSV weer winterkampioen en dat geeft de Eindhovenaren historisch gezien ook een goede kans om uiteindelijk de schaal te veroveren. Sinds de start van de Eredivisie was de wintertitel in 67 procent van de gevallen de opmaat tot een kampioenschap.

Het is de twaalfde keer in deze eeuw dat PSV het nieuwe jaar (inclusief 2000) begint als Eredivisie-koploper. In zeven van de eerdere elf gevallen stond de Eindhovense club ook aan het einde van het seizoen bovenaan.

De laatste keer, eind 2018, ging het mis. Toen pakte Ajax de eerste landstitel onder trainer Erik ten Hag en eindigde PSV als tweede.

In de 64 uitgespeelde Eredivisie-seizoenen (het eerste seizoen was 1956/1957) werd de winterkampioen 43 keer ook daadwerkelijk kampioen. Daar zit het seizoen 2004/2005 bij, toen de latere kampioen PSV de wintertitel met AZ deelde (gelijk in punten en doelsaldo).

Laatste 13 seizoenen: winterkampioenen en kampioenen 2009/2010: FC Twente, FC Twente

2010/2011: PSV, Ajax

2011/2012: AZ, Ajax

2012/2013: PSV, Ajax

2013/2014: Ajax, Ajax

2014/2015: PSV, PSV

2015/2016: Ajax, PSV

2016/2017: Feyenoord, Feyenoord

2017/2018: PSV, PSV

2018/2019: PSV, Ajax

2019/2020: Ajax, geen kampioen

2020/2021: Ajax, Ajax

2021/2022: PSV, nog geen kampioen

Hoop voor achtervolgers van PSV

Als we kijken naar de recente historie, dan ziet de huidige situatie er voor de achtervolgers van winterkampioen PSV rooskleuriger uit.

In de laatste tien uitgespeelde seizoenen lukte het de winterkampioen namelijk maar de helft van de keren om de titel te veroveren. Zo werd AZ wel een keer winterkampioen, maar bleef een kampioenschap uit.

De Eredivisie wordt op vrijdag 14 januari hervat met PEC Zwolle-Willem II. De eerste topper van 2022 is PSV-Ajax op 23 januari in het Philips Stadion.