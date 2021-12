De politie heeft deze week zes mannen aangehouden in het onderzoek naar de ongeregeldheden rondom AZ-NEC op 20 november. Tijdens de Eredivisie-wedstrijd staken relschoppers zwaar vuurwerk af, waarbij ook werd gericht op politie en stewards. Daarnaast drongen een aantal personen het stadion in.

De verdachten komen uit Alkmaar en zijn tussen de 18 en 34 jaar oud. Ze worden verdacht van verschillende feiten, waaronder openlijke geweldpleging. Ze wachten hun straf in vrijheid af en zullen later voor de rechter moeten komen. In de tussentijd hebben de zes mannen een meldplicht: ze dienen zich op wedstrijddagen van AZ te melden bij de politie en mogen dan niet in de buurt van het stadion komen.

De wedstrijd werd vanwege de coronamaatregelen zonder supporters in het stadion gespeeld. Dat leidde tot veel verzet. Net als in Alkmaar moesten ook de duels Heracles Almelo-Fortuna Sittard en SC Cambuur-FC Utrecht in de beginfase even worden stilgelegd vanwege acties van supporters.

Het stadiongebied in Alkmaar is voor de rest van december aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, zodat de politie daar preventief kan fouilleren en op kan treden bij ongeregeldheden.

Bekijk het programma, uitslagen en de stand in de Eredivisie