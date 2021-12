Sevilla-speler Jules Koundé kreeg dinsdagavond tegen FC Barcelona (1-1) een rode kaart, omdat hij de bal in het gezicht van Jordi Alba gooide. Volgens coach Julen Lopetegui liet de jonge Fransman zich bij het opmerkelijke incident uit de tent lokken.

"Hij is in de val van zijn tegenstander getrapt", zei Lopetegui na afloop op een persconferentie. "Dit kan iedereen overkomen. Het was de verkeerde reactie op een verkeerd moment en hij zal hier ongetwijfeld van leren. Hij is bovendien nog erg jong."

De 23-jarige Koundé liet zich bij het incident met Alba volledig gaan. Hij verloor het duel met de Spanjaard en gooide in een reactie daarop met volle vaart de bal in het gezicht van de Barcelona-verdediger.

Hoewel Lopetegui zijn verdediger in bescherming nam, wilde hij de rode kaart van Koundé niet goedpraten. "Ik heb na afloop van het duel meteen met hem gesproken", aldus de Spaanse coach.

"Gelukkig zag hij zelf ook in dat hij fout zat. Het was daardoor een kort gesprek, want verder viel er niet veel over te zeggen."

Ondanks de overtalsituatie slaagde Barcelona er niet in om in het restant van het duel het winnende doelpunt te forceren, al schoot Ousmane Dembélé zes minuten voor tijd nog op de paal en kreeg invaller Luuk de Jong in de extra tijd een kopkans. Sevilla blijft door het gelijkspel tweede op vijf punten achterstand van Real Madrid, dat woensdag op bezoek gaat bij Athletic Club.

