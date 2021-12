Liverpool-aanvoerder Jordan Henderson maakt zich grote zorgen over het welzijn van de voetballers in de Premier League. Volgens de Engelsman neemt niemand bij de Engelse voetbalbond FA de gezondheid van de voetballers serieus.

"Natuurlijk willen we voetballen, maar ik maak me zorgen over de gezondheid van de spelers. En als ik zie welke beslissingen er nu worden genomen, krijg ik niet het idee dat men ons welzijn serieus neemt", zei Henderson tegen BBC Sport.

De 31-jarige middenvelder reageerde op het besluit van de Premier League-clubs om alle geplande wedstrijden tijdens de feestdagen te spelen, ondanks het stijgende aantal besmettingen met het coronavirus. Afgesproken is door te blijven spelen als er per team minimaal dertien spelers en een doelman beschikbaar zijn.

Deze maand zijn al tien wedstrijden in de Premier League uitgesteld vanwege corona-uitbraken binnen selecties. Van de tien geplande wedstrijden werden er afgelopen weekend slechts vier gespeeld.

'Mensen kunnen niet inschatten hoe intens dit is'

In de periode van Tweede Kerstdag tot en met 3 januari hebben veel clubs een druk speelschema met drie wedstrijden. Liverpool speelt vijf wedstrijden in twee weken tijd. "Voetbal is ons alles en we willen op het hoogste niveau presteren, elke keer weer als we op het veld staan, maar het is in deze periode heel moeilijk om dat vol te houden. En met het coronavirus erbij is het nog moeilijker geworden", zegt Henderson.

"Ik denk niet dat mensen echt goed kunnen inschatten hoe intens dat is. We zullen als spelers proberen op een of andere manier invloed uit te oefenen, maar op dit moment heb ik niet het gevoel dat de spelers het respect krijgen dat ze verdienen en dat iemand in staat is voor ons te spreken en te zeggen dat dit niet goed is voor het welzijn van de spelers."

De besmettelijkere omikronvariant van het virus is in Engeland al een stuk meer verspreid dan in Nederland. Toch zijn de stadions in het land nog geopend voor publiek. Toeschouwers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien.

